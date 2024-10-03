Три "Шахеди" залетіли в Білорусь, в небі перебував і вертоліт Лукашенка, - Беларускі Гаюн

3 жовтня вдень, коли Україну з території РФ атакують десятки "Шахедів", три з них залетіли у повітряний простір Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн"

"За даними @eRadarrua та @war_monitor близько 12:55 3 "шахеди" залетіли з Чернігівської обл. України у напрямку Гомельської обл. Білорусі", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляють у моніторинговій групі, два з них перелетіли в районі Нової Гути та рухаються курсом на Гомель, ще один зайшов у районі Лоєва та рухається у напрямку Хойніків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь почала перевірку бойової готовності підрозділів ВПС та військ ППО

Також там додають, що одночасно у небі над Білоруссю перебуває і вертоліт із Лукашенком, який прямує південним курсом із резиденції "Озерний". За попередніми даними, вертоліт летить до Мікашевичів.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 26 вересня чотири російські "шахеди" порушили повітряний простір Білорусі, один ударний безпілотник залетів не з України, а з території Росії.