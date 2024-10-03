УКР
Три "Шахеди" залетіли в Білорусь, в небі перебував і вертоліт Лукашенка, - Беларускі Гаюн

Шахеди в Білорусі

3 жовтня вдень, коли Україну з території РФ атакують десятки "Шахедів", три з них залетіли у повітряний простір Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн"

"За даними @eRadarrua та @war_monitor близько 12:55 3 "шахеди" залетіли з Чернігівської обл. України у напрямку Гомельської обл. Білорусі", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляють у моніторинговій групі, два з них перелетіли в районі Нової Гути та рухаються курсом на Гомель, ще один зайшов у районі Лоєва та рухається у напрямку Хойніків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь почала перевірку бойової готовності підрозділів ВПС та військ ППО

Також там додають, що одночасно у небі над Білоруссю перебуває   і вертоліт із Лукашенком, який прямує південним курсом із резиденції "Озерний". За попередніми даними, вертоліт летить до Мікашевичів.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 26 вересня чотири російські "шахеди" порушили повітряний простір Білорусі, один ударний безпілотник залетів не з України, а з території Росії.

Топ коментарі
+5
Я вже подумав що він наче ''рембо'' полетів на перехоплення шахєдів..
03.10.2024 13:56 Відповісти
03.10.2024 13:56 Відповісти
+4
Треба бульбофюреру сказати шо то його ***** хоче вбити за те шо він допомагає Україні шахеди збивати
03.10.2024 13:53 Відповісти
03.10.2024 13:53 Відповісти
+4
Лукашенко. Привет, куйло.
03.10.2024 13:56 Відповісти
03.10.2024 13:56 Відповісти
Охорона, чи останній мирний супровід ху.. лостану
03.10.2024 13:53 Відповісти
03.10.2024 13:53 Відповісти
Треба бульбофюреру сказати шо то його ***** хоче вбити за те шо він допомагає Україні шахеди збивати
03.10.2024 13:53 Відповісти
03.10.2024 13:53 Відповісти
Це тема!
03.10.2024 13:54 Відповісти
03.10.2024 13:54 Відповісти
Лукашенко. Привет, куйло.
03.10.2024 13:56 Відповісти
03.10.2024 13:56 Відповісти
Я вже подумав що він наче ''рембо'' полетів на перехоплення шахєдів..
03.10.2024 13:56 Відповісти
03.10.2024 13:56 Відповісти
Учкудук. Три колодца.
03.10.2024 14:00 Відповісти
03.10.2024 14:00 Відповісти
Учкудук - місце самої епічної авіакатастрофи совка.
03.10.2024 16:10 Відповісти
03.10.2024 16:10 Відповісти
Вміємо, можемо. Плесень дальше множитьсь?
03.10.2024 14:02 Відповісти
03.10.2024 14:02 Відповісти
Бий пюрера,!
03.10.2024 14:15 Відповісти
03.10.2024 14:15 Відповісти
А вертоліт Луки на що націлювавсь?
03.10.2024 14:45 Відповісти
03.10.2024 14:45 Відповісти
Чуда не сталося 😁
03.10.2024 15:01 Відповісти
03.10.2024 15:01 Відповісти
А Я ЗАРАЗ ПОКАЖУ ЗВІДКИ ГОТУВАВСЯ НАПАД
03.10.2024 15:37 Відповісти
03.10.2024 15:37 Відповісти
Ну, і чому вони не зустрілись в повітрі?
03.10.2024 16:11 Відповісти
03.10.2024 16:11 Відповісти
 
 