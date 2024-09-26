Уночі один "Шахед" залетів в Білорусь зі сторони Росії, - "Беларускі Гаюн"

У ніч на 26 вересня чотири російські "шахеди" порушили повітряний простір Білорусі, один ударний безпілотник залетів не з України, а з території Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Як зазначається, перший із БПЛА перетнув кордон із Білоруссю близько 00:13 у районі Любеча і за 30 хвилин повернувся в Україну.

"Далі "шахеди" заходили в Білорусь о 02:29, 03:05 і 03:52. Примітно, що один із дронів залетів у повітряний простір Білорусі не з України, а з РФ. Відомо, що "шахед" рухався в напрямку Гомеля, що з ним було далі - невідомо", - йдеться у повідомленні.

Аналітики додали, що впродовж ночі в небі над південним сходом Білорусі чергували два винищувачі: перший піднявся з "Барановичів" близько 00:30, а другий - о 02:50.

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Нагадаємо, у ніч на 26 вересня Росія випустила по Україні 78 дронів-камікадзе. ППО знищила 66 "шахедів" та чотири ракети Х-59/69.

Раніше у Повітряних силах заявили, що повітряна ціль залетіла з Білорусі до України.

"Беларускі Гаюн" повідомив, що це був білоруський винищувач Як-130.