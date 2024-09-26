Ночью один "Шахед" залетел в Беларусь со стороны России, - "Беларускі Гаюн"
В ночь на 26 сентября четыре российских "шахеда" нарушили воздушное пространство Беларуси, один ударный беспилотник залетел не из Украины, а с территории России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".
Как отмечается, первый из БПЛА пересек границу с Беларусью около 00:13 в районе Любеча и через 30 минут вернулся в Украину.
"Далее "шахеды" заходили в Беларусь в 02:29, 03:05 и 03:52. Примечательно, что один из дронов залетел в воздушное пространство Беларуси не из Украины, а из РФ. Известно, что "шахед" двигался в направлении Гомеля, что с ним было дальше - неизвестно", - говорится в сообщении.
Аналитики добавили, что в течение ночи в небе над юго-востоком Беларуси дежурили два истребителя: первый поднялся из "Барановичей" около 00:30, а второй - в 02:50.
Напомним, в ночь на 26 сентября Россия выпустила по Украине 78 дронов-камикадзе. ПВО уничтожила 66 "шахедов" и четыре ракеты Х-59/69.
Ранее в Воздушных силах заявили, что воздушная цель залетела из Беларуси в Украину.
"Беларускі Гаюн" сообщил, что это был белорусский истребитель Як-130.
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