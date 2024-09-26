Силы ПВО уничтожили 66 из 78 "шахедов" и 4 ракеты Х-59/69, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 26 сентября 2024 года враг атаковал Сумскую область двумя ракетами неустановленного типа из Белгородской области, Одесскую - четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря. Также оккупанты выпустили по Украине 78 ударных БПЛА типа "Shahed" (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Орел, Курск).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, к отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

В результате противовоздушного боя сбиты четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 66 ударных БПЛА.

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"Восемь вражеских беспилотников локально потеряно в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушениях не поступала). Один - вернулся в Россию, еще один остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа", - сообщили в ВС.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Харьковской областях.

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Ранее сообщалось, что россияне пытались нанести массированный шахедный удар по Киеву в ночь на 26 сентября, ПВО обезвредила десяток российских ударных дронов.