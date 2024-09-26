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Новости Война
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Силы ПВО уничтожили 66 из 78 "шахедов" и 4 ракеты Х-59/69, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Робота ППО у ніч на 26 вересня

В ночь на 26 сентября 2024 года враг атаковал Сумскую область двумя ракетами неустановленного типа из Белгородской области, Одесскую - четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря. Также оккупанты выпустили по Украине 78 ударных БПЛА типа "Shahed" (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Орел, Курск).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, к отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

В результате противовоздушного боя сбиты четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 66 ударных БПЛА.

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"Восемь вражеских беспилотников локально потеряно в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушениях не поступала). Один - вернулся в Россию, еще один остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа", - сообщили в ВС.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Харьковской областях.

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Робота сил ППО України вночі 26 вересня

Ранее сообщалось, что россияне пытались нанести массированный шахедный удар по Киеву в ночь на 26 сентября, ПВО обезвредила десяток российских ударных дронов.

Автор: 

обстрел (27312) ПВО (2770) Воздушные силы (2326) Шахед (1035)


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"Локаційно втрачено" теперішнє командування ВПС називає ворожі безпілотники які прорвалися до цілей. Навіщо винаходити Езопову мову, ніби факт прориву кидає тінь на бійців ППО. Люди цілодобово роблять все що можуть захищаючи небо від варварів.
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26.09.2024 09:54 Ответить
Дяка нашим силам ППО!
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26.09.2024 12:16 Ответить
Враховуючи, що по Києву 3 чи 4 рази шахеди вільно пролітали, таким фантастичним цифрам збиттів складно повірити.

І все ж дяка нашим ППО, звісно що працюють на межі сил та засобів
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26.09.2024 13:20 Ответить
 
 