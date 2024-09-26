Атака "шахедов" на Ивано-Франковск: обесточена центральная часть города

В результате ночной атаки российских беспилотников в Ивано-Франковской громаде зафиксированы повреждения электросетей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прикарпатьеоблэнерго".

Как отмечается, из-за атаки сейчас обесточена центральная часть Ивано-Франковска. А именно улицы:

Независимости;

Коновальца;

Сечевых Стрельцов;

Степана Бандеры и часть прилегающих.

"Бригады энергетиков уже выехали на ликвидацию повреждений, но на восстановление электроснабжения необходимо время. Поэтому потребителям следует учесть это", - добавили в облэнерго.

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Ранее городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщал, что ночью работала ПВО, враг целился в гражданскую инфраструктуру.

Напомним, в ночь на 26 сентября в Киеве и Ивано-Франковской области были слышны взрывы. Также о работе ПВО сообщили в Хмельницкой области.