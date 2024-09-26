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Новости Война
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Атака "шахедов" на Ивано-Франковск: обесточена центральная часть города

Через атаку

В результате ночной атаки российских беспилотников в Ивано-Франковской громаде зафиксированы повреждения электросетей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прикарпатьеоблэнерго".

Как отмечается, из-за атаки сейчас обесточена центральная часть Ивано-Франковска. А именно улицы:

  • Независимости;
  • Коновальца;
  • Сечевых Стрельцов;
  • Степана Бандеры и часть прилегающих.

"Бригады энергетиков уже выехали на ликвидацию повреждений, но на восстановление электроснабжения необходимо время. Поэтому потребителям следует учесть это", - добавили в облэнерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедов": в Киеве, Ивано-Франковске и на Хмельнитчине прогремели взрывы

Ранее городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщал, что ночью работала ПВО, враг целился в гражданскую инфраструктуру.

Напомним, в ночь на 26 сентября в Киеве и Ивано-Франковской области были слышны взрывы. Также о работе ПВО сообщили в Хмельницкой области.

Автор: 

Ивано-Франковск (832) Тарифы на электроэнергию (2169) Шахед (1035)


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щось у лісі здохло, що підтвердили вибухи на Івано-Франківщині, постійно грали зебілів та заперечували.
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26.09.2024 09:21 Ответить
Це повний ******* владі мерзотників з Банкової!!! Шахеди (******** з бензиновими двигунами, у народі - "мопеди"!) через всю Україну долетіли до Станіслава??? Їх можна збивати стрілковою зброєю: де ППО???
За весь час війни владою мерзотників не організовано і не забезпечено ППО і ПРО країни!. А замість того нікчеми гастролюють і подорожують за океаном абсолютно без користі для країни. З ними уже ніхто не говорить і не хоче мати справи: брехуни, злодюги, неадекватні і непрогнозовані істоти. Поплескають у долоні, вручать якусь тарілку ("за потужні заслуги") і дипломатично посилають, даруйте, *****.
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26.09.2024 09:23 Ответить
Які можуть бути претензії?! Нагадати, як голосувала Франківщина?
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26.09.2024 09:52 Ответить
А систему аеростатних загороджень для прикриття подібних об"єктів чому не застосовують? Може, спрорбувати? На третій рік війни ?
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26.09.2024 11:14 Ответить
 
 