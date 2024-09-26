Атака "шахедів" на Івано-Франківськ: знеструмлена центральна частина міста
Унаслідок нічної атаки російських безпілотників в Івано-Франківській громаді зафіксовані пошкодження електромереж.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Прикарпаттяобленерго".
Як зазначається, через атаку наразі знеструмлена центральна частина Івано-Франківська. А саме вулиці:
- Незалежності;
- Коновальця;
- Січових Стрільців;
- Степана Бандери та частина прилеглих.
"Бригади енергетиків вже виїхали на ліквідацію пошкоджень, але на відновлення електропостачання необхідний час. Тож споживачам слід врахувати це", - додали в обленерго.
Раніше міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомляв, що вночі працювала ППО, ворог цілив у цивільну інфраструктуру.
Нагадаємо, у ніч на 26 вересня у Києві та Івано-Франківську області було чутно вибухи. Також про роботу ППО повідомили на Хмельниччині.
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За весь час війни владою мерзотників не організовано і не забезпечено ППО і ПРО країни!. А замість того нікчеми гастролюють і подорожують за океаном абсолютно без користі для країни. З ними уже ніхто не говорить і не хоче мати справи: брехуни, злодюги, неадекватні і непрогнозовані істоти. Поплескають у долоні, вручать якусь тарілку ("за потужні заслуги") і дипломатично посилають, даруйте, *****.