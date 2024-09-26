Атака "шахедів" на Івано-Франківськ: знеструмлена центральна частина міста

Унаслідок нічної атаки російських безпілотників в Івано-Франківській громаді зафіксовані пошкодження електромереж.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Прикарпаттяобленерго".

Як зазначається, через атаку наразі знеструмлена центральна частина Івано-Франківська. А саме вулиці:

Незалежності;

Коновальця;

Січових Стрільців;

Степана Бандери та частина прилеглих.

"Бригади енергетиків вже виїхали на ліквідацію пошкоджень, але на відновлення електропостачання необхідний час. Тож споживачам слід врахувати це", - додали в обленерго.

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Раніше міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомляв, що вночі працювала ППО, ворог цілив у цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня у Києві та Івано-Франківську області було чутно вибухи. Також про роботу ППО повідомили на Хмельниччині.