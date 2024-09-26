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Новини Війна
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Атака "шахедів" на Івано-Франківськ: знеструмлена центральна частина міста

Через атаку

Унаслідок нічної атаки російських безпілотників в Івано-Франківській громаді зафіксовані пошкодження електромереж.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Прикарпаттяобленерго".

Як зазначається, через атаку наразі знеструмлена центральна частина Івано-Франківська. А саме вулиці:

  • Незалежності;
  • Коновальця;
  • Січових Стрільців;
  • Степана Бандери та частина прилеглих.

"Бригади енергетиків вже виїхали на ліквідацію пошкоджень, але на відновлення електропостачання необхідний час. Тож споживачам слід врахувати це", - додали в обленерго.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедів": у Києві, Івано-Франківську та на Хмельниччині пролунали вибухи 

Раніше міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомляв, що вночі працювала ППО, ворог цілив у цивільну інфраструктуру. 

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня у Києві та Івано-Франківську області було чутно вибухи. Також про роботу ППО повідомили на Хмельниччині.

Автор: 

Івано-Франківськ (522) обстріл (28657) електроенергія (6210) Шахед (1045)


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щось у лісі здохло, що підтвердили вибухи на Івано-Франківщині, постійно грали зебілів та заперечували.
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26.09.2024 09:21 Відповісти
Це повний ******* владі мерзотників з Банкової!!! Шахеди (******** з бензиновими двигунами, у народі - "мопеди"!) через всю Україну долетіли до Станіслава??? Їх можна збивати стрілковою зброєю: де ППО???
За весь час війни владою мерзотників не організовано і не забезпечено ППО і ПРО країни!. А замість того нікчеми гастролюють і подорожують за океаном абсолютно без користі для країни. З ними уже ніхто не говорить і не хоче мати справи: брехуни, злодюги, неадекватні і непрогнозовані істоти. Поплескають у долоні, вручать якусь тарілку ("за потужні заслуги") і дипломатично посилають, даруйте, *****.
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26.09.2024 09:23 Відповісти
Які можуть бути претензії?! Нагадати, як голосувала Франківщина?
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26.09.2024 09:52 Відповісти
А систему аеростатних загороджень для прикриття подібних об"єктів чому не застосовують? Може, спрорбувати? На третій рік війни ?
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26.09.2024 11:14 Відповісти
 
 