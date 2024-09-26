Последствия вражеского удара КАБами по Запорожью: поврежден многоквартирный дом, есть раненые. ФОТОрепортаж

В результате массированных авиаударов российских оккупантов по Запорожью 7 человек, из которых один - ребенок, получили травмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины и ГСЧС.

В правоохранительных органах отметили, что оккупанты нанесли 5 авиаударов, предварительно - КАБами, по территории областного центра и Запорожского района.

"В результате одного из ударов взрывной волной и обломками поврежден многоквартирный дом. Еще одно попадание произошло рядом с частным домом", - сообщили в полиции.

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В ГСЧС сообщили, что в результате авиационного удара по Запорожью были ранены 7 человек, из которых 1 ребенок, эвакуированы 18 граждан.

"Разрушены 11 частных жилых домов и 1 трехэтажный жилой дом", - передали в в пресс-службе.

На местах попаданий работают полицейские, взрывотехники, парамедики полиции, спасатели и другие профильные службы.

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Напомним, вечером 24 сентября российские войска ударили по Запорожью КАБами, ранены 7 человек. Позже пресс-центр ГСЧС опубликовал фото с последствиями вражеского удара.