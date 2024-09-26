Наслідки ворожого удару КАБами по Запоріжжю: пошкоджено багатоквартирний будинок, є поранені. ФОТОрепортаж

Унаслідок масованих авіаударів російських окупантів по Запоріжжю 7 людей, з яких одна дитина, дістали травми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції України та ДСНС.

У правоохоронних органах зазначили, що окупанти завдали 5 авіаударів, попередньо - КАБами, по території обласного центру та Запорізького району.

"Внаслідок одного з ударів вибуховою хвилею та уламками пошкоджений багатоквартирний будинок. Ще одне влучання відбулося поруч із приватним будинком", - повідомили в поліції.

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У ДСНС повідомили, що в результаті авіаційного удару по Запоріжжю були поранені 7 людей, з яких 1 дитина, евакуйовано 18 громадян.

"Зруйновано 11 приватних житлових будинків та 1 триповерховий житловий будинок", - передали в у пресслужбі.

На місцях влучань працюють поліцейські, вибухотехніки, парамедики поліції, рятувальники та інші профільні служби.

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Нагадаємо, ввечері 24 вересня російські війська вдарили по Запоріжжю КАБами, поранено 7 людей. Пізніше пресцентр ДСНС опублікував фото з наслідками ворожого удару.