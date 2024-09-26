Сили ППО знищили 66 із 78 "шахедів" та 4 ракети Х-59/69, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 26 вересня 2024 року ворог атакував Сумщину двома ракетами невстановленого типу із Бєлгородської області, Одещину – чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили по Україні 78 ударних БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Орел, Курськ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, до відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Що вдалося знищити нашій ППО?

У результаті протиповітряного бою збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударних БпЛА.

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"Вісім ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила). Один – повернувся у Росію, ще один залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота", - повідомили у ПС.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській областях.

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Раніше повідомлялося, що росіяни намагались завдати масованого шахедного удару по Києву у ніч проти 26 вересня, ППО знешкодила десяток російських ударних дронів.