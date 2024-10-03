УКР
4 737 9

Беларускі Гаюн заявляє про вибух російського "Шахеда" над Білоруссю. КАРТА

3 жовтня один з російських "Шахедів", що залетів на територію Білорусі, вибухнув поблизу населеного пункту Калинковичі.

Про це пише аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

За інформацію кількох джерел, близько 4:55 ранку жителі міста чули гучний звук вибуху.

Зазначається, що за 12 хвилин до цього українські моніторингові проєкти оголосили про те, що "шахед" залетів у повітряний простір Білорусі та був у районі Наровлі. Про те, що один з дронів рухався у напрямку Білорусі, підтвердили й Повітряні сили ЗСУ.

Аналітики додають, що відстань від Наровлі до Калинковичів становить 40 км, які "шахед" може подолати лише за 11 хвилин (середня швидкість 200 км/год). Траєкторія та швидкість руху дрона свідчать про те, що в момент вибуху він уже був над містом.

Читайте: Вночі ворог атакував Одещину ударними безпілотниками: пошкоджено лінії електропередач

Місце вибуху "Шахеда" на карті

Водночас група каже, що в той час авіації білоруських Військово-повітряних сил не фіксували.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі Полтавщину атакували десятки ворожих БпЛА

Тож здетонував безпілотник чи був збитий силами ППО — невідомо. Мінськ поки не коментував вибух.

3 жовтня вдень, коли Україну з території РФ атакували десятки "Шахедів", три з них залетіли у повітряний простір Білорусі.

Автор: 

Білорусь (8027) вибух (4588) Шахед (1393)
03.10.2024 19:38 Відповісти
Шкода ,що не на НПЗ "випадково")
03.10.2024 19:40 Відповісти
а могли би і "залетіти" на мозирський НПЗ, "випадково", "кацапські"
03.10.2024 22:25 Відповісти
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

Мазыр (рб) - встрічай шахеда, проліт східніше Наровлі.

04:43
03.10.2024 19:43 Відповісти
Там жеж вусатий гвинтокрилом літав. То може він збив?)
03.10.2024 19:43 Відповісти
"Добрай раніци, Бєларусь!" Надіюся - наступного разу "гупнє, де трєба.." - щоб до білорусів "дійшло" - "куди яні вляпалися...".
03.10.2024 19:49 Відповісти
25 кілометрів перельоту. Недопрацювання ). Якось треба перехоплювати управління GPS-приймачем.
03.10.2024 20:28 Відповісти
ех, як жалко!!((( летів же прямо над Міхалками, міг же прямо в НПЗ захєрачить.
03.10.2024 20:25 Відповісти
слава богу как ни как небесная концелярия где то работает
03.10.2024 20:55 Відповісти
 
 