Беларускі Гаюн заявляє про вибух російського "Шахеда" над Білоруссю. КАРТА
3 жовтня один з російських "Шахедів", що залетів на територію Білорусі, вибухнув поблизу населеного пункту Калинковичі.
Про це пише аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.
За інформацію кількох джерел, близько 4:55 ранку жителі міста чули гучний звук вибуху.
Зазначається, що за 12 хвилин до цього українські моніторингові проєкти оголосили про те, що "шахед" залетів у повітряний простір Білорусі та був у районі Наровлі. Про те, що один з дронів рухався у напрямку Білорусі, підтвердили й Повітряні сили ЗСУ.
Аналітики додають, що відстань від Наровлі до Калинковичів становить 40 км, які "шахед" може подолати лише за 11 хвилин (середня швидкість 200 км/год). Траєкторія та швидкість руху дрона свідчать про те, що в момент вибуху він уже був над містом.
Водночас група каже, що в той час авіації білоруських Військово-повітряних сил не фіксували.
Тож здетонував безпілотник чи був збитий силами ППО — невідомо. Мінськ поки не коментував вибух.
3 жовтня вдень, коли Україну з території РФ атакували десятки "Шахедів", три з них залетіли у повітряний простір Білорусі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мазыр (рб) - встрічай шахеда, проліт східніше Наровлі.
04:43