Беларускі Гаюн заявляє про вибух російського "Шахеда" над Білоруссю. КАРТА

3 жовтня один з російських "Шахедів", що залетів на територію Білорусі, вибухнув поблизу населеного пункту Калинковичі.

Про це пише аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн".

За інформацію кількох джерел, близько 4:55 ранку жителі міста чули гучний звук вибуху.

Зазначається, що за 12 хвилин до цього українські моніторингові проєкти оголосили про те, що "шахед" залетів у повітряний простір Білорусі та був у районі Наровлі. Про те, що один з дронів рухався у напрямку Білорусі, підтвердили й Повітряні сили ЗСУ.

Аналітики додають, що відстань від Наровлі до Калинковичів становить 40 км, які "шахед" може подолати лише за 11 хвилин (середня швидкість 200 км/год). Траєкторія та швидкість руху дрона свідчать про те, що в момент вибуху він уже був над містом.

Водночас група каже, що в той час авіації білоруських Військово-повітряних сил не фіксували.

Тож здетонував безпілотник чи був збитий силами ППО — невідомо. Мінськ поки не коментував вибух.

3 жовтня вдень, коли Україну з території РФ атакували десятки "Шахедів", три з них залетіли у повітряний простір Білорусі.