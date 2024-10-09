УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5724 відвідувача онлайн
Новини
1 601 1

Вночі на Київщині чули вибухи, працювала ППО

ппо на Київщині

У ніч на середу, 9 жовтня 2024 року, під час дронової атаки ворога на Київщині було чути вибухи. Працювали сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - зазначалося у повідомленні о 3.18.

Наразі у регіоні оголошено відбій загрози.

Про наслідки атаки "Шахедів" на регіон інформації поки немає. 

Також читайте: У Києві була тривога, на Київщині працюють сили ППО (оновлено)

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в ніч на 9 жовтня росіяни запустили по Україні "Шахеди".

Автор: 

Київська область (4194) ППО (3487) Шахед (1412)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапы выснажат ППО дронами
А потом нанесут ракетный удар
А представляете - в каком напряжении работает ППО!!!
Каждый день!!!!!!!
Дай им сил ,боже!!!
показати весь коментар
09.10.2024 11:30 Відповісти
 
 