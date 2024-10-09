Вночі на Київщині чули вибухи, працювала ППО

У ніч на середу, 9 жовтня 2024 року, під час дронової атаки ворога на Київщині було чути вибухи. Працювали сили ППО.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - зазначалося у повідомленні о 3.18.

Наразі у регіоні оголошено відбій загрози.

Про наслідки атаки "Шахедів" на регіон інформації поки немає.

