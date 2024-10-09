Вночі на Київщині чули вибухи, працювала ППО
У ніч на середу, 9 жовтня 2024 року, під час дронової атаки ворога на Київщині було чути вибухи. Працювали сили ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - зазначалося у повідомленні о 3.18.
Наразі у регіоні оголошено відбій загрози.
Про наслідки атаки "Шахедів" на регіон інформації поки немає.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в ніч на 9 жовтня росіяни запустили по Україні "Шахеди".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А потом нанесут ракетный удар
А представляете - в каком напряжении работает ППО!!!
Каждый день!!!!!!!
Дай им сил ,боже!!!