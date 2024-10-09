Окупанти запустили "Шахеди" по Україні, - Повітряні сили (оновлено)
В ніч на 9 жовтня росіяни запустили по Україні "Шахеди".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Ударні БпЛА з Миколаївщини на Одещину (Южне)", - йдеться в повідомленні.
Пізніше ПС ЗСУ повідомили про ударний БпЛА на Дніпропетровщині.
Оновлення щодо руху БпЛА
Оновлення станом на 00:22:
- Ударні БпЛА на Одещині в північно-західному напрямку.
- Декілька груп БпЛА з Миколаївщини на Одещину.
- Ворожий БпЛА на Дніпропетровщині, курс північний.
Оновлення станом на 00:47:
- Ударні БпЛА на Одещині в північно-західному напрямку.
- Ворожий БпЛА з Дніпропетровщини на Полтавщину.
Оновлення станом на 01:20:
- Ударні БпЛА з Одещини курсом на Вінниччину.
- Ворожий БпЛА на Полтавщині курсом на Полтаву.
Оновлення станом на 01:56:
- БпЛА на Вінниччині у північно-західному напрямку.
- БпЛА з Одещини курсом на Вінниччину.
- Ворожий БпЛА з Полтавщини на Сумщину.
- Декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.
