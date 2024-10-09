Окупанти запустили "Шахеди" по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

В ніч на 9 жовтня росіяни запустили по Україні "Шахеди".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Ударні БпЛА з Миколаївщини на Одещину (Южне)", - йдеться в повідомленні.

Пізніше ПС ЗСУ повідомили про ударний БпЛА на Дніпропетровщині.

Оновлення щодо руху БпЛА

Оновлення станом на 00:22:

Ударні БпЛА на Одещині в північно-західному напрямку.

Декілька груп БпЛА з Миколаївщини на Одещину.

Ворожий БпЛА на Дніпропетровщині, курс північний.

Оновлення станом на 00:47:

Ударні БпЛА на Одещині в північно-західному напрямку.

Ворожий БпЛА з Дніпропетровщини на Полтавщину.

Оновлення станом на 01:20:

Ударні БпЛА з Одещини курсом на Вінниччину.

Ворожий БпЛА на Полтавщині курсом на Полтаву.

Оновлення станом на 01:56:

БпЛА на Вінниччині у північно-західному напрямку.

БпЛА з Одещини курсом на Вінниччину.

Ворожий БпЛА з Полтавщини на Сумщину.

Декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.

