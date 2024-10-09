УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5650 відвідувачів онлайн
Новини
2 522 2

Окупанти запустили "Шахеди" по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

В ніч на 9 жовтня росіяни запустили по Україні "Шахеди".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Ударні БпЛА з Миколаївщини на Одещину (Южне)", - йдеться в повідомленні.

Пізніше ПС ЗСУ повідомили про ударний БпЛА на Дніпропетровщині.

Оновлення щодо руху БпЛА

Оновлення станом на 00:22:

  • Ударні БпЛА на Одещині в північно-західному напрямку.
  • Декілька груп БпЛА з Миколаївщини на Одещину.
  • Ворожий БпЛА на Дніпропетровщині, курс північний.

Оновлення станом на 00:47:

  • Ударні БпЛА на Одещині в північно-західному напрямку.
  • Ворожий БпЛА з Дніпропетровщини на Полтавщину.

Оновлення станом на 01:20:

  • Ударні БпЛА з Одещини курсом на Вінниччину.
  • Ворожий БпЛА на Полтавщині курсом на Полтаву.

Оновлення станом на 01:56:

  • БпЛА на Вінниччині у північно-західному напрямку.
  • БпЛА з Одещини курсом на Вінниччину.
  • Ворожий БпЛА з Полтавщини на Сумщину.
  • Декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.

Читайте: "Шахеди" вкотре порушили заборонену для польотів зону навколо Південноукраїнської АЕС, - "Енергоатом"

Автор: 

Повітряні сили (2964) повітряна тривога (964) Шахед (1412)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де відповідь безпілотниками по Білгороду, Курську, Ростову та іншим місцям кацапії?
показати весь коментар
09.10.2024 00:26 Відповісти
ніззя, за оманським планом нарік все контролює
показати весь коментар
09.10.2024 00:40 Відповісти
 
 