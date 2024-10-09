Оккупанты запускали "Шахеды" по Украине, - Воздушные силы (обновлено)
В ночь на 9 октября россияне запустили по Украине "Шахеды".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Ударные БпЛА с Николаевщины на Одесщину (Южное)", - говорится в сообщении.
Обновления по движению БпЛА
Обновление по состоянию на 00:22:
- Ударные БПЛА в Одесской области в северо-западном направлении.
- Несколько групп БПЛА из Николаевщины в Одесскую область.
- Вражеский БпЛА в Днепропетровской области, курс северный.
Обновление по состоянию на 00:47:
- Ударные БПЛА на Одесчине в северо-западном направлении.
- Вражеский БпЛА из Днепропетровщины на Полтавщину.
Обновление по состоянию на 01:20:
- Ударные БПЛА с Одесчины курсом на Виннитчину.
- Вражеский БпЛА в Полтавской области курсом на Полтаву.
Обновление по состоянию на 01:56:
- БпЛА на Виннитчине в северо-западном направлении.
- БпЛА по Одесщине курсом на Виннитчину.
- Вражеский БПЛА из Полтавщины на Сумщину.
- Несколько групп БпЛА по акватории Черного моря в направлении Одесчины.
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показать весь комментарий09.10.2024 00:26 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Міла Шаталова
показать весь комментарий09.10.2024 00:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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