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Оккупанты запускали "Шахеды" по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

В ночь на 9 октября россияне запустили по Украине "Шахеды".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Ударные БпЛА с Николаевщины на Одесщину (Южное)", - говорится в сообщении.

Читайте: "Шахеды" в очередной раз нарушили запретную для полетов зону вокруг Южно-Украинской АЭС, - "Энергоатом"

Обновления по движению БпЛА

Обновление по состоянию на 00:22:

  • Ударные БПЛА в Одесской области в северо-западном направлении.
  • Несколько групп БПЛА из Николаевщины в Одесскую область.
  • Вражеский БпЛА в Днепропетровской области, курс северный.

Обновление по состоянию на 00:47:

  • Ударные БПЛА на Одесчине в северо-западном направлении.
  • Вражеский БпЛА из Днепропетровщины на Полтавщину.

Обновление по состоянию на 01:20:

  • Ударные БПЛА с Одесчины курсом на Виннитчину.
  • Вражеский БпЛА в Полтавской области курсом на Полтаву.

Обновление по состоянию на 01:56:

  • БпЛА на Виннитчине в северо-западном направлении.
  • БпЛА по Одесщине курсом на Виннитчину.
  • Вражеский БПЛА из Полтавщины на Сумщину.
  • Несколько групп БпЛА по акватории Черного моря в направлении Одесчины.

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Воздушные силы (2383) воздушная тревога (803) Шахед (1120)


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