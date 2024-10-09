Оккупанты запускали "Шахеды" по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

В ночь на 9 октября россияне запустили по Украине "Шахеды".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Ударные БпЛА с Николаевщины на Одесщину (Южное)", - говорится в сообщении.

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Обновления по движению БпЛА

Обновление по состоянию на 00:22:

Ударные БПЛА в Одесской области в северо-западном направлении.

Несколько групп БПЛА из Николаевщины в Одесскую область.

Вражеский БпЛА в Днепропетровской области, курс северный.

Обновление по состоянию на 00:47:

Ударные БПЛА на Одесчине в северо-западном направлении.

Вражеский БпЛА из Днепропетровщины на Полтавщину.

Обновление по состоянию на 01:20:

Ударные БПЛА с Одесчины курсом на Виннитчину.

Вражеский БпЛА в Полтавской области курсом на Полтаву.

Обновление по состоянию на 01:56: