"Шахеды" в очередной раз нарушили запретную для полетов зону вокруг Южноукраинской АЭС, - "Энергоатом"
В ночь на 7 октября российские ударные БПЛА "Шахед" были зафиксированы рядом с промышленной площадкой Южно-Украинской АЭС.
Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома", передает Цензор.НЕТ.
Расстояние пролета "шахедов" от ядерных объектов составляло менее 10 км.
"Случаи фиксации российских БпЛА за последнее время кратно увеличились, что может свидетельствовать о подготовке рф к ударам по украинской ядерной инфраструктуре", - говорится в сообщении.
Ранее, 20 сентября 2024 года, сообщалось, что возле Южноукраинской АЭС в течение трех ночей летали беспилотники.
13 сентября специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) дважды за неделю слышали пролет российских ударных беспилотников возле Южно-Украинской АЭС.
