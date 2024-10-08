РУС
"Шахеды" в очередной раз нарушили запретную для полетов зону вокруг Южноукраинской АЭС, - "Энергоатом"

Російські шахеди пролітали біля Південноукраїнської АЕС

В ночь на 7 октября российские ударные БПЛА "Шахед" были зафиксированы рядом с промышленной площадкой Южно-Украинской АЭС.

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома", передает Цензор.НЕТ.

Расстояние пролета "шахедов" от ядерных объектов составляло менее 10 км.

"Случаи фиксации российских БпЛА за последнее время кратно увеличились, что может свидетельствовать о подготовке рф к ударам по украинской ядерной инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Ранее, 20 сентября 2024 года, сообщалось, что возле Южноукраинской АЭС в течение трех ночей летали беспилотники.

13 сентября специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) дважды за неделю слышали пролет российских ударных беспилотников возле Южно-Украинской АЭС.

Читайте: Уничтожено 18 из 19 "Шахедов", один вернулся в Россию, - Воздушные силы

Энергоатом (412) Южно-Украинская АЭС (48) Шахед (1406)
