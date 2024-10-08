Уничтожены 18 из 19 "шахедов", один вернулся в Россию, - Воздушные силы

В ночь на 8 октября 2024 года враг бил по Украине с использованием баллистических ракет и "Шахедов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Сколько воздушных целей фиксировалось?

По данным Воздушных сил, с 19.00 7 октября по 08.30 8 октября враг нанес удар по Одесской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из оккупированного Крыма, а также 19 ударными БпЛА из Приморско-Ахтарска (РФ).

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

Как отмечается, в результате противовоздушного боя все вражеские беспилотники ликвидированы в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Тернопольской областях: 18 сбиты авиацией, зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами и РЭБ Сил обороны Украины, еще один ударный БПЛА вернулся в Россию!

Как сообщалось, в ночь на 8 октября российские оккупанты запустили по Украине "шахеды". Также отмечалось, что из-за атаки "шахедов" в Черноморске горела многоэтажка.