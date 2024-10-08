РУС
Новости
872 9

Уничтожены 18 из 19 "шахедов", один вернулся в Россию, - Воздушные силы

Робота ППО по Шахедах

В ночь на 8 октября 2024 года враг бил по Украине с использованием баллистических ракет и "Шахедов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Сколько воздушных целей фиксировалось?

По данным Воздушных сил, с 19.00 7 октября по 08.30 8 октября враг нанес удар по Одесской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из оккупированного Крыма, а также 19 ударными БпЛА из Приморско-Ахтарска (РФ).

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

Как отмечается, в результате противовоздушного боя все вражеские беспилотники ликвидированы в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Тернопольской областях: 18 сбиты авиацией, зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами и РЭБ Сил обороны Украины, еще один ударный БПЛА вернулся в Россию!

Также читайте: В Киеве была тревога, на Киевщине работают силы ПВО (обновлено)

Как сообщалось, в ночь на 8 октября российские оккупанты запустили по Украине "шахеды". Также отмечалось, что из-за атаки "шахедов" в Черноморске горела многоэтажка.

Автор: 

Воздушные силы (2616) Шахед (1403)
Такий - та ну нах, полечу додому...
08.10.2024 09:14 Ответить
Зустрічаються два БПЛА у повітрі. Український каже:
- Привіт, "родичу"... Куди зібрався?
- К хахлам! В гости...
- Та не швиди ти так! Ми ж з тобою "братні народи представляємо! Давай посидимо, по чарці вип"ємо, про життя поговоримо...
- Давай!
Сіли, випили... Українець п"є, та салом закушує... А кацап чарку за чаркою лигає та рукавом ******* - щоб горілки більше влізло...
Через деякий час кацап почав "носом клювать"...
- О-о-о, браток! Щось тебе зовсім розвезло.... Пішли, я тебе додому проведу.....
08.10.2024 09:43 Ответить
"Локаційно втрачені"сьогодні відсутні?
08.10.2024 09:22 Ответить
"Локаційно втрачені" якраз проводять розвідку..в реальному часі...дивляться звідки випускаються ракєти...от так і втрачаються Петріоти.
08.10.2024 09:25 Ответить
Частина "локаційно втрачених" валяється по лісах та полях... На Рівненщині лісники на днях знайшли в березняку шмаття "шахеда" і цілу боєголовку. "Заблудився" - після того як засоби РЕБ "мізки засрали".... Бензин закінчився - і впав...На Сумщині в полях такі самі валяються (писав хтось з дописувачів позавчора) Над нами "не долітають" до Києва - валять хлопці, перехоплюючи по дорозі (Тиждень тому, казали - саме розвідника "вальнули")
08.10.2024 09:36 Ответить
Тобто ви вважаєте,що не проводиться розвідка оцими дронами ? Я вважаю,що маскалі не такі дурні,як нам би хотілось. Оці "Локаційно втрачені" і є приманки ,або розвідники,для виявлення наших засобів ППО.
08.10.2024 09:53 Ответить
Нічого не зрозумів?
Тобто по вашому "втрачені" шлюхеди третю добу ще літають?
Напевне їх в повітрі хто дозаправляє або вони приземляються на ближні заправки для дозаправки?
Може вони на атомній батарейці?
Поясніть.
08.10.2024 12:41 Ответить
У вас є мобільний телефон ? він має відеокамеру ? він має флеш накопичувач?ваш телефон може передавати відео чи зоображення з геолокаційними координатами ?
08.10.2024 13:07 Ответить
Ваш телефон літає? На бензиновому моторі?
Ну нехай - телефон.
Ви вважаєте що "телефон" на шлюхеді працює на атомній батарейці?
Інакше ніяк - щоб відеокамера 24х7 транслювала наживо треба ну... дизель-бензо-генератор...
Питання що може знімати камера лежачого шлюхеда в Поліських болотах залишається відкрите.
08.10.2024 13:14 Ответить
 
 