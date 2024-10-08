Уничтожены 18 из 19 "шахедов", один вернулся в Россию, - Воздушные силы
В ночь на 8 октября 2024 года враг бил по Украине с использованием баллистических ракет и "Шахедов".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Сколько воздушных целей фиксировалось?
По данным Воздушных сил, с 19.00 7 октября по 08.30 8 октября враг нанес удар по Одесской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из оккупированного Крыма, а также 19 ударными БпЛА из Приморско-Ахтарска (РФ).
Что удалось уничтожить нашей ПВО?
Как отмечается, в результате противовоздушного боя все вражеские беспилотники ликвидированы в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Тернопольской областях: 18 сбиты авиацией, зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами и РЭБ Сил обороны Украины, еще один ударный БПЛА вернулся в Россию!
Как сообщалось, в ночь на 8 октября российские оккупанты запустили по Украине "шахеды". Также отмечалось, что из-за атаки "шахедов" в Черноморске горела многоэтажка.
- Привіт, "родичу"... Куди зібрався?
- К хахлам! В гости...
- Та не швиди ти так! Ми ж з тобою "братні народи представляємо! Давай посидимо, по чарці вип"ємо, про життя поговоримо...
- Давай!
Сіли, випили... Українець п"є, та салом закушує... А кацап чарку за чаркою лигає та рукавом ******* - щоб горілки більше влізло...
Через деякий час кацап почав "носом клювать"...
- О-о-о, браток! Щось тебе зовсім розвезло.... Пішли, я тебе додому проведу.....
Тобто по вашому "втрачені" шлюхеди третю добу ще літають?
Напевне їх в повітрі хто дозаправляє або вони приземляються на ближні заправки для дозаправки?
Може вони на атомній батарейці?
Поясніть.
Ну нехай - телефон.
Ви вважаєте що "телефон" на шлюхеді працює на атомній батарейці?
Інакше ніяк - щоб відеокамера 24х7 транслювала наживо треба ну... дизель-бензо-генератор...
Питання що може знімати камера лежачого шлюхеда в Поліських болотах залишається відкрите.