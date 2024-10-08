РУС
Новости
Россияне атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы

Шахеди

В ночь на 8 октября российские оккупанты запустили по Украине "Шахеды".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом предупреждают Воздушные силы ВСУ.

"Николаевская и Одесская области - угроза применения ударных БпЛА! Возможна работа ПВО", - говорится в сообщении ПС.

Воздушные силы (2616) воздушная тревога (834) Шахед (1403)
