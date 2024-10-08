Россияне атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы
В ночь на 8 октября российские оккупанты запустили по Украине "Шахеды".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом предупреждают Воздушные силы ВСУ.
"Николаевская и Одесская области - угроза применения ударных БпЛА! Возможна работа ПВО", - говорится в сообщении ПС.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль