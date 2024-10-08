Росіяни атакують Україну "Шахедами", - Повітряні сили

В ніч на 8 жовтня російські окупанти запустили по Україні "Шахеди".

Як передає Цензор.НЕТ, про це попереджають Повітряні сили ЗСУ.

"Миколаївська та Одеська області - загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - йдеться в повідомленні ПС.

Згодом Повітряні сили оголосили про загрозу застосування ударних БпЛА для Запорізької області.

Також існує загроза для Дніпропетровської області.

Станом на 02:01 існує загроза застосування ударних БпЛА і для Харківської області! Можлива робота ППО.

