Росіяни атакують Україну "Шахедами", - Повітряні сили
В ніч на 8 жовтня російські окупанти запустили по Україні "Шахеди".
Як передає Цензор.НЕТ, про це попереджають Повітряні сили ЗСУ.
"Миколаївська та Одеська області - загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - йдеться в повідомленні ПС.
Згодом Повітряні сили оголосили про загрозу застосування ударних БпЛА для Запорізької області.
Також існує загроза для Дніпропетровської області.
Станом на 02:01 існує загроза застосування ударних БпЛА і для Харківської області! Можлива робота ППО.
