УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7976 відвідувачів онлайн
Новини
2 244 0

Росіяни атакують Україну "Шахедами", - Повітряні сили

Шахеди

В ніч на 8 жовтня російські окупанти запустили по Україні "Шахеди".

Як передає Цензор.НЕТ, про це попереджають Повітряні сили ЗСУ.

"Миколаївська та Одеська області - загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО", - йдеться в повідомленні ПС.

Згодом Повітряні сили оголосили про загрозу застосування ударних БпЛА для Запорізької області.

Також існує загроза для Дніпропетровської області.

Станом на 02:01 існує загроза застосування ударних БпЛА і для Харківської області! Можлива робота ППО.

Читайте: Чотири "Шахеди" залетіли в Білорусь вночі та зранку, - "Беларускі Гаюн"

Автор: 

Повітряні сили (2964) повітряна тривога (964) Шахед (1412)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 