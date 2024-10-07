Чотири "Шахеди" залетіли в Білорусь вночі та зранку, - "Беларускі Гаюн"

Щонайменше 4 "Шахеди" зайшли в повітряний простір Білорусі за ніч і ранок 7 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що за минулу ніч і ранок не менше чотирьох дронів-камікадзе типу "Шахед" залетіли в повітряний простір Білорусі.

Перший випадок було зафіксовано о 23:27, коли дрон перетнув кордон із Чернігівської області України у напрямку міста Хойники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Білорусі за підрив російського літака А-50 у Мачулищах заочно засудили українця, який повернувся додому в межах обміну

Як повідомляють у моніторинговій групі, далі "Шахеди" заходили в Білорусь о 00:40, 04:06 і 08:35.

"Відомо, що дрон, який залетів у Білорусь у районі Лоєва о 04:06, покрутився в повітряному просторі Білорусі близько 40 хвилин і повернувся назад в Україну, також підтверджено повернення в Україну й останнього "Шахеда", що залетів близько 08:35", - додали аналітики.

Раніше повідомлялося, що вночі 7 жовтня збито 32 "Шахеди", ще 37 - локаційно втрачено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про "шахеди", що залітають до Білорусі: Збиваємо багато, не дивимося, чиї вони