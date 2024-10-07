Чотири "Шахеди" залетіли в Білорусь вночі та зранку, - "Беларускі Гаюн"
Щонайменше 4 "Шахеди" зайшли в повітряний простір Білорусі за ніч і ранок 7 жовтня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн".
Зазначається, що за минулу ніч і ранок не менше чотирьох дронів-камікадзе типу "Шахед" залетіли в повітряний простір Білорусі.
Перший випадок було зафіксовано о 23:27, коли дрон перетнув кордон із Чернігівської області України у напрямку міста Хойники.
Як повідомляють у моніторинговій групі, далі "Шахеди" заходили в Білорусь о 00:40, 04:06 і 08:35.
"Відомо, що дрон, який залетів у Білорусь у районі Лоєва о 04:06, покрутився в повітряному просторі Білорусі близько 40 хвилин і повернувся назад в Україну, також підтверджено повернення в Україну й останнього "Шахеда", що залетів близько 08:35", - додали аналітики.
Раніше повідомлялося, що вночі 7 жовтня збито 32 "Шахеди", ще 37 - локаційно втрачено.
