Чотири "Шахеди" залетіли в Білорусь вночі та зранку, - "Беларускі Гаюн"

Чотири

Щонайменше 4 "Шахеди" зайшли в повітряний простір Білорусі за ніч і ранок 7 жовтня. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що за минулу ніч і ранок не менше чотирьох дронів-камікадзе типу "Шахед" залетіли в повітряний простір Білорусі.

Перший випадок було зафіксовано о 23:27, коли дрон перетнув кордон із Чернігівської області України у напрямку міста Хойники.

Як повідомляють у моніторинговій групі, далі "Шахеди" заходили в Білорусь о 00:40, 04:06 і 08:35.

"Відомо, що дрон, який залетів у Білорусь у районі Лоєва о 04:06, покрутився в повітряному просторі Білорусі близько 40 хвилин і повернувся назад в Україну, також підтверджено повернення в Україну й останнього "Шахеда", що залетів близько 08:35", - додали аналітики.

У Білорусь залетіли російські Шахеди 7 жовтня

Раніше повідомлялося, що вночі 7 жовтня збито 32 "Шахеди", ще 37 - локаційно втрачено.

по картошку ?
показати весь коментар
07.10.2024 14:29 Відповісти
Та пох... Бульбофюрер сказав шо їм теж пох... Вони не розбираються чиї вони
показати весь коментар
07.10.2024 14:31 Відповісти
А може вони звідти й запускались...
показати весь коментар
07.10.2024 14:32 Відповісти
Терпіли
показати весь коментар
07.10.2024 14:37 Відповісти
А ви помітили, що у деяких ''шахедів'' ''нюх'' чи то на бульбу, чи то на вусатого таргана луку... а може на колорадських жуків...
показати весь коментар
07.10.2024 15:24 Відповісти
Ми помітили, що ця погань після збиття з пантелику РЕБом оговтується і летить туди, куди й хотіла летіти.
показати весь коментар
07.10.2024 16:10 Відповісти
 
 