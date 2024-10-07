Знищено два "Кинджали", третій влучив у районі аеродрому Старокостянтинів. Вночі збито 32 "Шахеди", ще 37 - локаційно втрачено, - Повітряні сили

З вечора 6 жовтня 2024 року по 8.30.00 7 жовтня противник задав удару по Україні балістичною ракетою "Іскандер-М", керованою авіаційною ракетою Х-59, ракетою невстановленого типу з Курської та Бєлгородської областей, а також ударними БпЛА (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ - РФ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Зранку ворог ударив трьома "Кинджалами"

Також зазначається, що близько 08.20 год ворог завдав удару трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тамбовської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Старокостянтинові попередили про загрозу детонації боєприпасів

За даними Повітряних сил, усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 80-ти повітряних цілей:

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Що вдалося знищити нашій ППО?

В результаті протиповітряного бою підтверджено збиття двох аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на Київщині та 32 ворожих ударних БпЛА у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях.

Зафіксовано декілька влучань ворожих ударних БпЛА у прифронтовій Харківщині. Один із трьох "Кинджалів" влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Також читайте: Зранку окупанти атакували Хмельниччину ракетами: без влучань у цивільну та критичну інфраструктуру

"Крім того, 37 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.Один БпЛА – в повітрі. Бойова робота триває!", - йдеться у повідомленні.

Зранку під час повітряної тривоги Повітряні сили інформували, що окупанти запустили балістичні ракети на Київ та Старокостянтинів. Також Цензор.НЕТ зазначав, що війська РФ намагалися вдарити по Києву "Кинджалами", усі повітряні цілі ворога знищено.