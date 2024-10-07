Війська РФ намагалися вдарити по Києву "Кинджалами", усі повітряні цілі ворога знищено, - КМВА

7 жовтня вранці, біля 08:30, війська РФ завдали ракетного удару по Києву. Попередньо, російські війська застосували аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко.

Він нагадує, що столиці працювало ППО.

"За попередніми даними усі повітряні цілі були успішно знищені. Внаслідок ракетної атаки в двох районах столиці зафіксовано падіння уламків – в Голосіївському та Солом’янському районах.

За інформацією на цю хвилину - в місті без руйнувань та постраждалих. Дані оперативного зведення уточнюються", - уточнив він.

Раніше повідомлялося, що зранку 7 жовтня 2024 року у Києві було чути вибухи. В столиці працюють сили ППО.

Згодом стало відомо про падіння уламків у 2 районах міста.