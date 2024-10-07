УКР
Новини
Війська РФ намагалися вдарити по Києву "Кинджалами", усі повітряні цілі ворога знищено, - КМВА

кинджал на Київ

7 жовтня вранці, біля 08:30, війська РФ завдали ракетного удару по Києву. Попередньо, російські війська застосували аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що столиці працювало ППО.

"За попередніми даними усі повітряні цілі були успішно знищені. Внаслідок ракетної атаки в двох районах столиці зафіксовано падіння уламків – в Голосіївському та Солом’янському районах.

За інформацією на цю хвилину - в місті без руйнувань та постраждалих. Дані оперативного зведення уточнюються", - уточнив він.

Раніше повідомлялося, що зранку 7 жовтня 2024 року у Києві було чути вибухи. В столиці працюють сили ППО.

Згодом стало відомо про падіння уламків у 2 районах міста.

+10
під*ри вирішили лишній кинжал пульнути на Київ (сталітса, трєпєщітє).

З військової точки зору - сенсу немає (якби у щось важливе цілились, була б не 1 ракета). Напевно в честь дня народження російського фюрера. Щоб ти здох, мразото.
07.10.2024 09:33 Відповісти
+10
Старокостянтинів теж встояв, киця.
07.10.2024 09:34 Відповісти
+5
Где наша ответка по моцквэ?
07.10.2024 09:27 Відповісти
Києв встояв - як там Староконстянтинів? - Миколаівськии Ванька поки мовчить
07.10.2024 09:21 Відповісти
зараз, скине координати...
07.10.2024 09:22 Відповісти
Старокостянтинів теж встояв, киця.
07.10.2024 09:34 Відповісти
Где наша ответка по моцквэ?
07.10.2024 09:27 Відповісти
Зє сили, чи заяви накоплює.
07.10.2024 09:36 Відповісти
З чарівної палки? Та й що з того за толк? Краще все, що є використовувати виключно по військових цілях! Тупе бомбардування міст ніде і ніколи не приносило перемоги нікому. Навіть навпаки...
07.10.2024 10:10 Відповісти
тут гра у "волейбол"-наврядчи буде на нашу користь. Тим більше, що шпуляти немаї чим.., а дрони-то для мацкви-фігня
07.10.2024 10:46 Відповісти
Кінжал - АналоГовноНет
07.10.2024 09:27 Відповісти
07.10.2024 09:33 Відповісти
в них нема технічної можливості запускати багато кинжалів одночасно
07.10.2024 09:37 Відповісти
по пианисту целились , не стреляйте пианиста он играет чем умеет
07.10.2024 09:52 Відповісти
Ввх демонструє своєму стаду сталеві тестикули))))
07.10.2024 09:51 Відповісти
все кинжалы коту под хвост
07.10.2024 10:15 Відповісти
У кобзона, черга дуже хвилюється, і де це ***** забарилося?
07.10.2024 09:57 Відповісти
 
 