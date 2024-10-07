Війська РФ намагалися вдарити по Києву "Кинджалами", усі повітряні цілі ворога знищено, - КМВА
7 жовтня вранці, біля 08:30, війська РФ завдали ракетного удару по Києву. Попередньо, російські війська застосували аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадує, що столиці працювало ППО.
"За попередніми даними усі повітряні цілі були успішно знищені. Внаслідок ракетної атаки в двох районах столиці зафіксовано падіння уламків – в Голосіївському та Солом’янському районах.
За інформацією на цю хвилину - в місті без руйнувань та постраждалих. Дані оперативного зведення уточнюються", - уточнив він.
Раніше повідомлялося, що зранку 7 жовтня 2024 року у Києві було чути вибухи. В столиці працюють сили ППО.
Згодом стало відомо про падіння уламків у 2 районах міста.
З військової точки зору - сенсу немає (якби у щось важливе цілились, була б не 1 ракета). Напевно в честь дня народження російського фюрера. Щоб ти здох, мразото.