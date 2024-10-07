Войска РФ пытались ударить по Киеву "Кинжалами", все воздушные цели врага уничтожены, - КГВА

7 октября утром, около 08:30, войска РФ нанесли ракетный удар по Киеву. Предварительно, российские войска применили аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко.

Он напоминает, что в столице работало ПВО.

"По предварительным данным все воздушные цели были успешно уничтожены. В результате ракетной атаки в двух районах столицы зафиксировано падение обломков - в Голосеевском и Соломенском районах.

По информации на эту минуту - в городе без разрушений и пострадавших. Данные оперативной сводки уточняются", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что утром 7 октября 2024 года в Киеве были слышны взрывы. В столице работают силы ПВО.

Впоследствии стало известно о падении обломков в 2 районах города.