Войска РФ пытались ударить по Киеву "Кинжалами", все воздушные цели врага уничтожены, - КГВА

кинджал на Київ

7 октября утром, около 08:30, войска РФ нанесли ракетный удар по Киеву. Предварительно, российские войска применили аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что в столице работало ПВО.

"По предварительным данным все воздушные цели были успешно уничтожены. В результате ракетной атаки в двух районах столицы зафиксировано падение обломков - в Голосеевском и Соломенском районах.

По информации на эту минуту - в городе без разрушений и пострадавших. Данные оперативной сводки уточняются", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что утром 7 октября 2024 года в Киеве были слышны взрывы. В столице работают силы ПВО.

Впоследствии стало известно о падении обломков в 2 районах города.

Топ комментарии
+10
під*ри вирішили лишній кинжал пульнути на Київ (сталітса, трєпєщітє).

З військової точки зору - сенсу немає (якби у щось важливе цілились, була б не 1 ракета). Напевно в честь дня народження російського фюрера. Щоб ти здох, мразото.
07.10.2024 09:33
+10
Старокостянтинів теж встояв, киця.
07.10.2024 09:34
+5
Где наша ответка по моцквэ?
07.10.2024 09:27
Києв встояв - як там Староконстянтинів? - Миколаівськии Ванька поки мовчить
07.10.2024 09:21
зараз, скине координати...
07.10.2024 09:22
Старокостянтинів теж встояв, киця.
07.10.2024 09:34
Где наша ответка по моцквэ?
07.10.2024 09:27
Зє сили, чи заяви накоплює.
07.10.2024 09:36
З чарівної палки? Та й що з того за толк? Краще все, що є використовувати виключно по військових цілях! Тупе бомбардування міст ніде і ніколи не приносило перемоги нікому. Навіть навпаки...
07.10.2024 10:10
тут гра у "волейбол"-наврядчи буде на нашу користь. Тим більше, що шпуляти немаї чим.., а дрони-то для мацкви-фігня
07.10.2024 10:46
Кінжал - АналоГовноНет
07.10.2024 09:27
під*ри вирішили лишній кинжал пульнути на Київ (сталітса, трєпєщітє).

З військової точки зору - сенсу немає (якби у щось важливе цілились, була б не 1 ракета). Напевно в честь дня народження російського фюрера. Щоб ти здох, мразото.
07.10.2024 09:33
в них нема технічної можливості запускати багато кинжалів одночасно
07.10.2024 09:37
по пианисту целились , не стреляйте пианиста он играет чем умеет
07.10.2024 09:52
Ввх демонструє своєму стаду сталеві тестикули))))
07.10.2024 09:51
все кинжалы коту под хвост
07.10.2024 10:15
У кобзона, черга дуже хвилюється, і де це ***** забарилося?
07.10.2024 09:57
 
 