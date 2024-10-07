Уничтожены два "Кинжала", третий попал в районе аэродрома Староконстантинов. Ночью сбито 32 "Шахеда", еще 37 - локационно потеряно, - Воздушные силы
С вечера 6 октября 2024 года по 8.30.00 7 октября противник нанес удар по Украине баллистической ракетой "Искандер-М", управляемой авиационной ракетой Х-59, ракетой неустановленного типа из Курской и Белгородской областей, а также ударными БпЛА (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск - РФ).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.
Утром враг ударил тремя "Кинжалами"
Также отмечается, что около 08.20 ч враг нанес удар тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" с трех самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тамбовской области.
По данным Воздушных сил, всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 80-ти воздушных целей:
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Что удалось уничтожить нашей ПВО?
В результате противовоздушного боя подтверждено сбитиедвух аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" в Киевской области и 32 вражеских ударных БпЛА в Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.
Зафиксировано несколько попаданий вражеских ударных БпЛА в прифронтовой Харьковской области. Один из трех "Кинжалов" попал в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области.
"Кроме того, 37 российских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, вероятно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.Один БпЛА - в воздухе. Боевая работа продолжается!", - говорится в сообщении.
Утром во время воздушной тревоги Воздушные силы информировали, что оккупанты запустили баллистические ракеты на Киев и Староконстантинов. Также Цензор.НЕТ отмечал, что войска РФ пытались ударить по Киеву "Кинжалами", все воздушные цели врага уничтожены.
