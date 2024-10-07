РУС
Уничтожены два "Кинжала", третий попал в районе аэродрома Староконстантинов. Ночью сбито 32 "Шахеда", еще 37 - локационно потеряно, - Воздушные силы

Кинджал на Старокостянтинів

С вечера 6 октября 2024 года по 8.30.00 7 октября противник нанес удар по Украине баллистической ракетой "Искандер-М", управляемой авиационной ракетой Х-59, ракетой неустановленного типа из Курской и Белгородской областей, а также ударными БпЛА (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск - РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Утром враг ударил тремя "Кинжалами"

Также отмечается, что около 08.20 ч враг нанес удар тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" с трех самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тамбовской области.

Читайте также: В Староконстантинове предупредили об угрозе детонации боеприпасов

По данным Воздушных сил, всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 80-ти воздушных целей:

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

В результате противовоздушного боя подтверждено сбитиедвух аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" в Киевской области и 32 вражеских ударных БпЛА в Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.

Зафиксировано несколько попаданий вражеских ударных БпЛА в прифронтовой Харьковской области. Один из трех "Кинжалов" попал в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области.

Читайте также: Утром оккупанты атаковали Хмельнитчину ракетами: без попаданий в гражданскую и критическую инфраструктуру

"Кроме того, 37 российских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, вероятно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.Один БпЛА - в воздухе. Боевая работа продолжается!", - говорится в сообщении.

Утром во время воздушной тревоги Воздушные силы информировали, что оккупанты запустили баллистические ракеты на Киев и Староконстантинов. Также Цензор.НЕТ отмечал, что войска РФ пытались ударить по Киеву "Кинжалами", все воздушные цели врага уничтожены.

ПВО (3041) ракеты (3691) Воздушные силы (2621) Шахед (1406) Хмельницкая область (990)
Немає там захисту
07.10.2024 11:31 Ответить
так дійсно старкон один з найважливіших військових обєтків, не дарма кацапи туди щоночі драндулети запускають та кинджалами ледь не щокварталу пуляють, тому там має бути все від гепардів до петріотів
Але збити все нереально.
07.10.2024 11:50 Ответить
ще до початку війни кацапи проводии тренування і хтось з журналістів побачив на карті аеродром Староностантинова (вже тоді виродки "тренувалися"). Це було в 2012 році навіть відео є в інтернеті.
07.10.2024 12:25 Ответить
Куди поїхав Петріот з Румунії? В Конча-Заспу?
07.10.2024 11:32 Ответить
Все надійне ППО прикриває зад зє-д'єрмака!
07.10.2024 11:34 Ответить
Старокостянтинів для Зе-команди то фігня...
Головне, що прикрили ППО дуже цінну задницю Зеленського.
07.10.2024 14:33 Ответить
 
 