Утром оккупанты атаковали Хмельнитчину ракетами: без попаданий в гражданскую и критическую инфраструктуру

Кинджал на Старокостянтинів

Сегодня, 7 октября, утром, во время сигнала "Воздушная тревога" враг атаковал Хмельницкую область ракетами.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, попаданий по гражданской и критической инфраструктуре не было.

"По состоянию на этот час обращений относительно травмированных, погибших нет. Пожаров не зафиксировано", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ пытались ударить по Киеву "Кинжалами", все воздушные цели врага уничтожены, - КГВА

Утром во время воздушной тревоги Воздушные силы информировали, что оккупанты запустили баллистические ракеты на Киев и Староконстантинов.

ракеты (3691) Хмельницкая область (990)
