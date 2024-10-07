Утром оккупанты атаковали Хмельнитчину ракетами: без попаданий в гражданскую и критическую инфраструктуру
Сегодня, 7 октября, утром, во время сигнала "Воздушная тревога" враг атаковал Хмельницкую область ракетами.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, попаданий по гражданской и критической инфраструктуре не было.
"По состоянию на этот час обращений относительно травмированных, погибших нет. Пожаров не зафиксировано", - отметил он.
Утром во время воздушной тревоги Воздушные силы информировали, что оккупанты запустили баллистические ракеты на Киев и Староконстантинов.
Randall Flag #387882
