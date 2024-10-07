Зранку окупанти атакували Хмельниччину ракетами: без влучань у цивільну та критичну інфраструктуру

Сьогодні, 7 жовтня, вранці, під час сигналу "Повітряна тривога" ворог атакував Хмельниччину ракетами.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, влучань по цивільній і критичній інфраструктурі не було.

"Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих немає. Пожеж не зафіксовано", - зазначив він.

Зранку під час повітряної тривоги Повітряні сили інформували, що окупанти запустили балістичні ракети на Київ та Старокостянтинів.