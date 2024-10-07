Зранку окупанти атакували Хмельниччину ракетами: без влучань у цивільну та критичну інфраструктуру
Сьогодні, 7 жовтня, вранці, під час сигналу "Повітряна тривога" ворог атакував Хмельниччину ракетами.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, влучань по цивільній і критичній інфраструктурі не було.
"Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих немає. Пожеж не зафіксовано", - зазначив він.
Зранку під час повітряної тривоги Повітряні сили інформували, що окупанти запустили балістичні ракети на Київ та Старокостянтинів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Randall Flag #387882
показати весь коментар07.10.2024 10:33 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль