РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9086 посетителей онлайн
Новости Война
11 902 23

В Староконстантинове предупредили об угрозе детонации боеприпасов

У Старокостянтинові попередили про загрозу детонації боєприпасів

В городе Староконстантинов Хмельницкой области сообщили об угрозе детонации боеприпасов.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии, информирует Цензор.НЕТ.

"Просьба находиться возле укрытия: угроза детонации боеприпасов", - говорится в сообщении.

У Старокостянтинові попередили про загрозу детонації боєприпасів

Утром во время воздушной тревоги Воздушные силы информировали, что оккупанты запустили баллистические ракеты на Киев и Староконстантинов.

Глава Хмельницкой ОГА заявил, что россияне атаковали область ракетами.

Впоследствии Воздушные силы сообщили, что из 3 ракет "Кинжал" удалось сбить две.

"Один из трех "Кинжалов" попал в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области", - добавили там.

Также читайте: Оккупанты атаковали Новослободскую громаду на Сумщине: погибли два родных брата

Автор: 

Староконстантинов (11) Хмельницкая область (990)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Явний саботаж.
Совкові генерали як завжди друг другу доповіли що все зашибісь, все організовано та під контролем, а в реалії і кінь не валявся.
показать весь комментарий
07.10.2024 11:33 Ответить
+11
Ось вір після того в коментарі "Зранку окупанти атакували Хмельниччину ракетами: без влучань у цивільну та критичну інфраструктуру Джерело: "
хоча дійсно військовий обєкт це не критична чи цивільна інфраструктура.
показать весь комментарий
07.10.2024 11:31 Ответить
+4
Пальне знаходиться поруч з ************?
показать весь комментарий
07.10.2024 12:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
их еще не вывезли???
показать весь комментарий
07.10.2024 11:27 Ответить
куда? в канаду?
показать весь комментарий
07.10.2024 11:28 Ответить
За@бісь🤦
показать весь комментарий
07.10.2024 11:28 Ответить
Хреново! - не обіишлося?
показать весь комментарий
07.10.2024 11:30 Ответить
Мда... Влучили, судячи з усього, у сховище пального. Там зараз пожежа і вона загрожує перекинутися на склади з бєприпасами.
показать весь комментарий
07.10.2024 11:30 Ответить
Пальне знаходиться поруч з ************?
показать весь комментарий
07.10.2024 12:06 Ответить
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-minoboroni-rf-zayavilo-pro-zbittya-117-bpla-i-4-raket-roszmi-pro-vluchannya-bilya-viyskovikh-aerodromiv

"Зокрема, уражено військові летовища "Халіно", "Саваслєйка", "Борисоглєбськ" та "Балтимор". На цих аеродромах базується армійська авіація, винищувачі-бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та інша військова авіаційна техніка противника. Основними об'єктами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження. Результати атаки уточнюються", - поінформували у Генштабі.

Просто як ілюстрація того, що це цілком можливо...
показать весь комментарий
07.10.2024 12:58 Ответить
Не не можливо..Цей аеродром "культівірують" з першого дня великої війни..Нема там ніяких складів *********** і пального..Аеродром працює(!) з "коліс"..
показать весь комментарий
07.10.2024 13:12 Ответить
З ворожого ресурсу:

Отметим, что в Староконстантинове часто размещают поступающее на Украину западное вооружение (в том числе дальнобойное), нередко аэродром выступает в качестве перевалочного пункта. В ВСУ стараются чаще перевозить снаряды и технику с места на место в надежде, что русская разведка не успеет засечь столь желанную цель.

 Отже цілком можливо, що вразили місце тимчасового зберігання (наприклад, автоцистерни). Літаки ж мусять заправлятися пальним?
показать весь комментарий
07.10.2024 13:40 Ответить
Все можливо,але коли взлітають свинособачі стратегічні літаки,все рухоме ховається..Навіть пожежні машини ховають подалі..За 2,5 роки на цей аеродром стільки "прилетіло",що в країнах Європи стільки немає...
показать весь комментарий
07.10.2024 13:58 Ответить
Це в ідеальному світі. Але якщо летять кинжали, то часу сховатися немає. Тому й читаємо потім про загрозу вибуху ***********...
показать весь комментарий
07.10.2024 14:31 Ответить
Ясне діло! І це ще й на стратегчному аеродромі! Цікаво - ті F 16
показать весь комментарий
07.10.2024 13:03 Ответить
Ось вір після того в коментарі "Зранку окупанти атакували Хмельниччину ракетами: без влучань у цивільну та критичну інфраструктуру Джерело: "
хоча дійсно військовий обєкт це не критична чи цивільна інфраструктура.
показать весь комментарий
07.10.2024 11:31 Ответить
Явний саботаж.
Совкові генерали як завжди друг другу доповіли що все зашибісь, все організовано та під контролем, а в реалії і кінь не валявся.
показать весь комментарий
07.10.2024 11:33 Ответить
Судити !
показать весь комментарий
07.10.2024 11:41 Ответить
Батарея Петріотів не валялася?
показать весь комментарий
07.10.2024 11:47 Ответить
Так йди в ЗСУ покажи клас ) чи ти ж з тих бусінок що не для війни а тільки і вмієш шукати винних та патякати що попал
показать весь комментарий
07.10.2024 13:11 Ответить
Насміхались з Чорнпбаївки.
показать весь комментарий
07.10.2024 12:07 Ответить
Мабуть це локаційно втрачені Шахеди наробили.
показать весь комментарий
07.10.2024 12:13 Ответить
точно. всі крім тебе
показать весь комментарий
07.10.2024 12:44 Ответить
Ну й що, зате на телемарафоні у нас про квадроьберів, оце дійсно актуальна тема.. Знайомтеся. Це Анета Барсівна. Квадробер. На національному марафоні. Це військових і опозиції на марафоні немає, а квадробери є.
показать весь комментарий
07.10.2024 14:29 Ответить
 
 