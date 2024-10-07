В Староконстантинове предупредили об угрозе детонации боеприпасов

В городе Староконстантинов Хмельницкой области сообщили об угрозе детонации боеприпасов.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии, информирует Цензор.НЕТ.

"Просьба находиться возле укрытия: угроза детонации боеприпасов", - говорится в сообщении.

Утром во время воздушной тревоги Воздушные силы информировали, что оккупанты запустили баллистические ракеты на Киев и Староконстантинов.

Глава Хмельницкой ОГА заявил, что россияне атаковали область ракетами.

Впоследствии Воздушные силы сообщили, что из 3 ракет "Кинжал" удалось сбить две.

"Один из трех "Кинжалов" попал в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области", - добавили там.

Также читайте: Оккупанты атаковали Новослободскую громаду на Сумщине: погибли два родных брата