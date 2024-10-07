В Староконстантинове предупредили об угрозе детонации боеприпасов
В городе Староконстантинов Хмельницкой области сообщили об угрозе детонации боеприпасов.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии, информирует Цензор.НЕТ.
"Просьба находиться возле укрытия: угроза детонации боеприпасов", - говорится в сообщении.
Утром во время воздушной тревоги Воздушные силы информировали, что оккупанты запустили баллистические ракеты на Киев и Староконстантинов.
Глава Хмельницкой ОГА заявил, что россияне атаковали область ракетами.
Впоследствии Воздушные силы сообщили, что из 3 ракет "Кинжал" удалось сбить две.
"Один из трех "Кинжалов" попал в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области", - добавили там.
Топ комментарии
+14 Orion #538564
показать весь комментарий07.10.2024 11:33 Ответить Ссылка
+11 Bogdan #591399
показать весь комментарий07.10.2024 11:31 Ответить Ссылка
+4 Микола Січень #486030
показать весь комментарий07.10.2024 12:06 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Зокрема, уражено військові летовища "Халіно", "Саваслєйка", "Борисоглєбськ" та "Балтимор". На цих аеродромах базується армійська авіація, винищувачі-бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та інша військова авіаційна техніка противника. Основними об'єктами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження. Результати атаки уточнюються", - поінформували у Генштабі.
Просто як ілюстрація того, що це цілком можливо...
Отметим, что в Староконстантинове часто размещают поступающее на Украину западное вооружение (в том числе дальнобойное), нередко аэродром выступает в качестве перевалочного пункта. В ВСУ стараются чаще перевозить снаряды и технику с места на место в надежде, что русская разведка не успеет засечь столь желанную цель.
Отже цілком можливо, що вразили місце тимчасового зберігання (наприклад, автоцистерни). Літаки ж мусять заправлятися пальним?
хоча дійсно військовий обєкт це не критична чи цивільна інфраструктура.
Совкові генерали як завжди друг другу доповіли що все зашибісь, все організовано та під контролем, а в реалії і кінь не валявся.