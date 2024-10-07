УКР
У Старокостянтинові попередили про загрозу детонації боєприпасів

У місті Старокостянтинів на Хмельниччині повідомили про загрозу детонації боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба мерії, інформує Цензор.НЕТ.

"Прохання знаходитись біля укриття: загроза детонації боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Зранку під час повітряної тривоги Повітряні сили інформували, що окупанти запустили балістичні ракети на Київ та Старокостянтинів.

Глава Хмельницької ОВА заявив, що росіяни атакували область ракетами.

Згодом Повітряні сили повідомили, що із 3 ракет "Кинджал" вдалося збити дві.

"Один із трьох "Кинджалів" влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області", - додали там.

Топ коментарі
+14
Явний саботаж.
Совкові генерали як завжди друг другу доповіли що все зашибісь, все організовано та під контролем, а в реалії і кінь не валявся.
07.10.2024 11:33 Відповісти
+11
Ось вір після того в коментарі "Зранку окупанти атакували Хмельниччину ракетами: без влучань у цивільну та критичну інфраструктуру Джерело: "
хоча дійсно військовий обєкт це не критична чи цивільна інфраструктура.
07.10.2024 11:31 Відповісти
+4
Пальне знаходиться поруч з ************?
07.10.2024 12:06 Відповісти
их еще не вывезли???
07.10.2024 11:27 Відповісти
куда? в канаду?
07.10.2024 11:28 Відповісти
За@бісь🤦
07.10.2024 11:28 Відповісти
Хреново! - не обіишлося?
07.10.2024 11:30 Відповісти
Мда... Влучили, судячи з усього, у сховище пального. Там зараз пожежа і вона загрожує перекинутися на склади з бєприпасами.
07.10.2024 11:30 Відповісти
Пальне знаходиться поруч з ************?
07.10.2024 12:06 Відповісти
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-minoboroni-rf-zayavilo-pro-zbittya-117-bpla-i-4-raket-roszmi-pro-vluchannya-bilya-viyskovikh-aerodromiv

"Зокрема, уражено військові летовища "Халіно", "Саваслєйка", "Борисоглєбськ" та "Балтимор". На цих аеродромах базується армійська авіація, винищувачі-бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та інша військова авіаційна техніка противника. Основними об'єктами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження. Результати атаки уточнюються", - поінформували у Генштабі.

Просто як ілюстрація того, що це цілком можливо...
07.10.2024 12:58 Відповісти
Не не можливо..Цей аеродром "культівірують" з першого дня великої війни..Нема там ніяких складів *********** і пального..Аеродром працює(!) з "коліс"..
07.10.2024 13:12 Відповісти
З ворожого ресурсу:

Отметим, что в Староконстантинове часто размещают поступающее на Украину западное вооружение (в том числе дальнобойное), нередко аэродром выступает в качестве перевалочного пункта. В ВСУ стараются чаще перевозить снаряды и технику с места на место в надежде, что русская разведка не успеет засечь столь желанную цель.

 Отже цілком можливо, що вразили місце тимчасового зберігання (наприклад, автоцистерни). Літаки ж мусять заправлятися пальним?
07.10.2024 13:40 Відповісти
Все можливо,але коли взлітають свинособачі стратегічні літаки,все рухоме ховається..Навіть пожежні машини ховають подалі..За 2,5 роки на цей аеродром стільки "прилетіло",що в країнах Європи стільки немає...
07.10.2024 13:58 Відповісти
Це в ідеальному світі. Але якщо летять кинжали, то часу сховатися немає. Тому й читаємо потім про загрозу вибуху ***********...
07.10.2024 14:31 Відповісти
Ясне діло! І це ще й на стратегчному аеродромі! Цікаво - ті F 16
07.10.2024 13:03 Відповісти
Ось вір після того в коментарі "Зранку окупанти атакували Хмельниччину ракетами: без влучань у цивільну та критичну інфраструктуру Джерело: "
хоча дійсно військовий обєкт це не критична чи цивільна інфраструктура.
07.10.2024 11:31 Відповісти
Явний саботаж.
Совкові генерали як завжди друг другу доповіли що все зашибісь, все організовано та під контролем, а в реалії і кінь не валявся.
07.10.2024 11:33 Відповісти
Судити !
07.10.2024 11:41 Відповісти
Батарея Петріотів не валялася?
07.10.2024 11:47 Відповісти
Так йди в ЗСУ покажи клас ) чи ти ж з тих бусінок що не для війни а тільки і вмієш шукати винних та патякати що попал
07.10.2024 13:11 Відповісти
Насміхались з Чорнпбаївки.
07.10.2024 12:07 Відповісти
Мабуть це локаційно втрачені Шахеди наробили.
07.10.2024 12:13 Відповісти
точно. всі крім тебе
07.10.2024 12:44 Відповісти
Ну й що, зате на телемарафоні у нас про квадроьберів, оце дійсно актуальна тема.. Знайомтеся. Це Анета Барсівна. Квадробер. На національному марафоні. Це військових і опозиції на марафоні немає, а квадробери є.
07.10.2024 14:29 Відповісти
 
 