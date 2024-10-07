У Старокостянтинові попередили про загрозу детонації боєприпасів
У місті Старокостянтинів на Хмельниччині повідомили про загрозу детонації боєприпасів.
Про це повідомила пресслужба мерії, інформує Цензор.НЕТ.
"Прохання знаходитись біля укриття: загроза детонації боєприпасів", - йдеться в повідомленні.
Зранку під час повітряної тривоги Повітряні сили інформували, що окупанти запустили балістичні ракети на Київ та Старокостянтинів.
Глава Хмельницької ОВА заявив, що росіяни атакували область ракетами.
Згодом Повітряні сили повідомили, що із 3 ракет "Кинджал" вдалося збити дві.
"Один із трьох "Кинджалів" влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області", - додали там.
Топ коментарі
+14 Orion #538564
показати весь коментар07.10.2024 11:33 Відповісти Посилання
+11 Bogdan #591399
показати весь коментар07.10.2024 11:31 Відповісти Посилання
+4 Микола Січень #486030
показати весь коментар07.10.2024 12:06 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Зокрема, уражено військові летовища "Халіно", "Саваслєйка", "Борисоглєбськ" та "Балтимор". На цих аеродромах базується армійська авіація, винищувачі-бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та інша військова авіаційна техніка противника. Основними об'єктами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження. Результати атаки уточнюються", - поінформували у Генштабі.
Просто як ілюстрація того, що це цілком можливо...
Отметим, что в Староконстантинове часто размещают поступающее на Украину западное вооружение (в том числе дальнобойное), нередко аэродром выступает в качестве перевалочного пункта. В ВСУ стараются чаще перевозить снаряды и технику с места на место в надежде, что русская разведка не успеет засечь столь желанную цель.
Отже цілком можливо, що вразили місце тимчасового зберігання (наприклад, автоцистерни). Літаки ж мусять заправлятися пальним?
хоча дійсно військовий обєкт це не критична чи цивільна інфраструктура.
Совкові генерали як завжди друг другу доповіли що все зашибісь, все організовано та під контролем, а в реалії і кінь не валявся.