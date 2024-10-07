У Старокостянтинові попередили про загрозу детонації боєприпасів

У місті Старокостянтинів на Хмельниччині повідомили про загрозу детонації боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба мерії, інформує Цензор.НЕТ.

"Прохання знаходитись біля укриття: загроза детонації боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Зранку під час повітряної тривоги Повітряні сили інформували, що окупанти запустили балістичні ракети на Київ та Старокостянтинів.

Глава Хмельницької ОВА заявив, що росіяни атакували область ракетами.

Згодом Повітряні сили повідомили, що із 3 ракет "Кинджал" вдалося збити дві.

"Один із трьох "Кинджалів" влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області", - додали там.

