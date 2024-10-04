УКР
Лукашенко про "шахеди", що залітають до Білорусі: Збиваємо багато, не дивимося, чиї вони

Лукашенко прокоментував прольоти шахедів через Білорусь

Диктатор Олександр Лукашенко прокоментував прольоти російських БПЛА "Шахед" через Білорусь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруські ЗМІ.

"Кілька випадків таких було (прольоту БПЛА. - Ред) і з боку Росії, і з боку України. Багато ми збиваємо. Ми не дивимося, це російські чи українські", - сказав самопроголошений "президент".

Диктатор сказав, що і Росія, і Україна закуповують велику кількість БПЛА. Але "в недосвідчених руках" і після впливу засобів РЕБ ті втрачають орієнтир. Таким чином вони нібито і залітають до Білорусі.

Нагадаємо, російські дрони "Шахед" неодноразово залітали на територію Білорусі. Один із них 4 жовтня 2024 року атакував білоруське місто Калинковичі.

Білорусь вперше застосувала авіацію для збиття російського "шахеда" 29 серпня 2024 року.

Раніше президент Володимир Зеленський дорікнув партнерам України за відмову від збиття російських ракет та дронів, що атакують Україну.

"Поки що лише Білорусь відзначилася збиттям російських "шахедів", - сказав він.

Особливо той, що сьогодні вночі спркійно залетів у Білорусь і також спокійно ібанув по електромережі.

Лука його збив ЛЕПом або трансформатором походу.
04.10.2024 17:26
Шпагат з бульби!
04.10.2024 17:27
У этого таракана реально башню снесло. А авианосцы он не сбивает случайно?
04.10.2024 17:28
Особливо той, що сьогодні вночі спркійно залетів у Білорусь і також спокійно ібанув по електромережі.

Лука його збив ЛЕПом або трансформатором походу.
04.10.2024 17:26
Шпагат з бульби!
04.10.2024 17:27
Шпагат усатого тараквна, стоящего на бульбе двумя ногами. Балерины и гимнастки отдыхают и начали нервно курить в сторонке.
04.10.2024 17:46
навіть кабаїха?
04.10.2024 18:05
У этого таракана реально башню снесло. А авианосцы он не сбивает случайно?
04.10.2024 17:28
лука-знатний звіздабол.
04.10.2024 17:44
Як не збиває . Он недавно заюхарив монгольський авіаносець "Бенджамін Цеденбал "
04.10.2024 17:53
Коли це чмо вже здохне разом із своїм покровителем пуйлом 🤡
04.10.2024 17:29
бульбофюрер ну аж ніяк не хоче визнати кацапські зальоти. Думає дурником проканати як зазвичай.
04.10.2024 17:29
А люфта з кожним днем все менше і менше.
04.10.2024 17:55
Та срать що там в білорашкі. Навіть якщо когось з драників тим шахедом уїбе, то лука з хлом не посваряться. Що нам до того кодла? Типу хороші новини на фоні того, що ще одного нашого полоненого розстріляли?
04.10.2024 17:30
Сейчас он на карте покажет,откуда шахеды сбивают
04.10.2024 17:31
Але білоруські НПЗ треба спалити!
04.10.2024 17:31
Ну-да, ну-да!
"Не дивиться" він тільки на Шахеди.
Якщо би була Лелека, Паляниця або Бобер - миттєво би ПІДНЯВ ВИТТЯ!
04.10.2024 17:32
шариш лука, а румуни не збивають,),
04.10.2024 17:37
Це ляпас Заходу: смотрітє, малєнькій діктатор, друг *****, сбіваєт **************, а ви, огромниє дємократіі, усцикаєтєсь каждий раз. Вивод: дємократіі - говно, дружітє с діктатурамі.
04.10.2024 17:38
Опущенець.
04.10.2024 17:47
Ідіот.
04.10.2024 17:48
О, ***...нат, залітають одиници збіває багато. ***** Сруськи підстилки русні, чиви бульби пережерли чи дійсно *******.
04.10.2024 17:48
Не "бульби"! "Бімберу"! Він краще "вставляє"!
04.10.2024 18:55
Какая разніца які дрони, всеодноноту протесту навіть не можемо направити туди звідки дрон прилетів.
04.10.2024 17:54
Сикло їбане
04.10.2024 17:55
А як кацапський слуга міг реагувати? Всім в світві відомо, що шахеди виготовляють іранці і кацапи, а запускають виключно кацапи.
04.10.2024 18:01
Багато, це один.
04.10.2024 18:08
Ну хоч один,там он на голову ракети і шлюхіди падають потужним фермерам,і знавцям волинськой резні і толку 0.Тільки звіти як авіація потужно спостерігала за рухом ракет до західного кордону!
04.10.2024 18:25
Ми не дивимося, це російські чи українські", - сказав самопроголошений "президент". куйло не дозволяє білоруському васалу бачити рашистські дрони...
04.10.2024 18:24
На рб затримали жінку, яка опублікувала в мережі відео з прильотом кацапського БпЛА типу Shahed-136/131 по території Білорусі. (c)
04.10.2024 18:54
У цього недопрезидента:
Едет крыша не спеша тихо шифером шурша.
04.10.2024 20:57
Лука, не вмикай філіпка.
04.10.2024 21:19
Откуда готовилось нападение?
05.10.2024 00:11
Скількі він витратив мішків з бульбою на збиття "бепелеа" з усяких боків?
05.10.2024 00:44
Повелитель бульб!
05.10.2024 14:07
 
 