Лукашенко про "шахеди", що залітають до Білорусі: Збиваємо багато, не дивимося, чиї вони
Диктатор Олександр Лукашенко прокоментував прольоти російських БПЛА "Шахед" через Білорусь.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруські ЗМІ.
"Кілька випадків таких було (прольоту БПЛА. - Ред) і з боку Росії, і з боку України. Багато ми збиваємо. Ми не дивимося, це російські чи українські", - сказав самопроголошений "президент".
Диктатор сказав, що і Росія, і Україна закуповують велику кількість БПЛА. Але "в недосвідчених руках" і після впливу засобів РЕБ ті втрачають орієнтир. Таким чином вони нібито і залітають до Білорусі.
Нагадаємо, російські дрони "Шахед" неодноразово залітали на територію Білорусі. Один із них 4 жовтня 2024 року атакував білоруське місто Калинковичі.
Білорусь вперше застосувала авіацію для збиття російського "шахеда" 29 серпня 2024 року.
Раніше президент Володимир Зеленський дорікнув партнерам України за відмову від збиття російських ракет та дронів, що атакують Україну.
"Поки що лише Білорусь відзначилася збиттям російських "шахедів", - сказав він.
Лука його збив ЛЕПом або трансформатором походу.
"Не дивиться" він тільки на Шахеди.
Якщо би була Лелека, Паляниця або Бобер - миттєво би ПІДНЯВ ВИТТЯ!
Едет крыша не спеша тихо шифером шурша.