За минулу добу польський кордон з боку Білорусі намагались прорвати понад 50 разів
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Підляський відділ Прикордонної служби Польщі.
Зазначається, що спроби незаконного перетину польсько-білоруського кордону мали місце на ділянках, що охороняються прикордонними постами в Липську, Кузниці, Кринках, Міхалові, Наревці та Черемші. На ділянках відповідальності прикордонних загонів у Кринках і Міхалові мігранти намагалися потрапити до Польщі, перепливши прикордонну річку Свіслоч.
"Мігранти, невдоволені тим, що не змогли перетнути кордон Польщі, кілька разів атакували польські патрулі камінням і гілками дерев. Ніхто не постраждав",- додають прикордонники.
Також повідомляється, що прикордонники затримали громадянина України за намагання перевезти трьох іноземців до Європи.
Польські прикордонники застерігають, що організація та сприяння в незаконному перетині кордону карається позбавленням волі на строк до 8 років. Одночасно розпочинається адміністративне провадження проти іноземців, затриманих за пособництво та легально проживаючих у Польщі, з метою винесення рішення про повернення до країни походження. Їм також заборонено в'їзд до країн Шенгенської угоди на термін від 5 до 10 років.
