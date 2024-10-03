За минулу добу польський кордон з боку Білорусі намагались прорвати понад 50 разів

За минулу добу відбулось понад 50 спроб прорвати польський кордон з боку Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Підляський відділ Прикордонної служби Польщі.

Зазначається, що спроби незаконного перетину польсько-білоруського кордону мали місце на ділянках, що охороняються прикордонними постами в Липську, Кузниці, Кринках, Міхалові, Наревці та Черемші. На ділянках відповідальності прикордонних загонів у Кринках і Міхалові мігранти намагалися потрапити до Польщі, перепливши прикордонну річку Свіслоч.

"Мігранти, невдоволені тим, що не змогли перетнути кордон Польщі, кілька разів атакували польські патрулі камінням і гілками дерев. Ніхто не постраждав",- додають прикордонники.

Читайте: Польща зафіксувала різке збільшення експорту до України після початку повномасштабної війни

Також повідомляється, що прикордонники затримали громадянина України за намагання перевезти трьох іноземців до Європи.

Польські прикордонники застерігають, що організація та сприяння в незаконному перетині кордону карається позбавленням волі на строк до 8 років. Одночасно розпочинається адміністративне провадження проти іноземців, затриманих за пособництво та легально проживаючих у Польщі, з метою винесення рішення про повернення до країни походження. Їм також заборонено в'їзд до країн Шенгенської угоди на термін від 5 до 10 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нестандартних ситуацій на кордоні з Білоруссю немає, - ДПСУ