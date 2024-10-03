УКР
За минулу добу польський кордон з боку Білорусі намагались прорвати понад 50 разів

Кордон Польщі

За минулу добу відбулось понад 50 спроб прорвати польський кордон з боку Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Підляський відділ Прикордонної служби Польщі.

Зазначається, що спроби незаконного перетину польсько-білоруського кордону мали місце на ділянках, що охороняються прикордонними постами в Липську, Кузниці, Кринках, Міхалові, Наревці та Черемші. На ділянках відповідальності прикордонних загонів у Кринках і Міхалові мігранти намагалися потрапити до Польщі, перепливши прикордонну річку Свіслоч.

"Мігранти, невдоволені тим, що не змогли перетнути кордон Польщі, кілька разів атакували польські патрулі камінням і гілками дерев. Ніхто не постраждав",- додають прикордонники.

Також повідомляється, що прикордонники затримали громадянина України за намагання перевезти трьох іноземців до Європи.

Польські прикордонники застерігають, що організація та сприяння в незаконному перетині кордону карається позбавленням волі на строк до 8 років. Одночасно розпочинається адміністративне провадження проти іноземців, затриманих за пособництво та легально проживаючих у Польщі, з метою винесення рішення про повернення до країни походження. Їм також заборонено в'їзд до країн Шенгенської угоди на термін від 5 до 10 років.

+19
Ну от з якого дива люди біжать з найкращої країни у світі? До того у нетря гниючого Заходу? Чому ж не насолоджуються життям і достатком на московії? Вони що, не дивляться телевізор?
03.10.2024 20:41 Відповісти
+8
Ето еще не считается нападением на Польшу? Бульбофюрер визжал что если хоть один сапог ступит на белорузкую землю ето будет расценено как нападение на беларашку и будет применяться ЯО. А Польшу уже 50 раз штурмовали но ето еще не нападение?
03.10.2024 20:50 Відповісти
+7
Одного пограничника копьем летом убили,после такого можно было смело с пулеметов провокаторов выкашивать,но поляки опять стали в позу страуса.
03.10.2024 21:17 Відповісти
03.10.2024 20:41 Відповісти
Ти бєларусс?
03.10.2024 21:12 Відповісти
підозрюю, що березкоз.
03.10.2024 21:23 Відповісти
По твоему глубокому убеждению на Польском берегу нет ни палок ни камней....Пустыня.... Нет, ты не просто умный- ты вундеркинд ....
03.10.2024 21:45 Відповісти
дурачок, а ти статтю читало? а зрозуміло? там жодного слова не написано, що то бульбаши намагались перетнути кордон. тим більш тим істотам не вдалося, тому ніхто їх паспорти не перевіряв.
03.10.2024 22:40 Відповісти
Так мова в статті про мігрантів. Чи білоруси в БРСР (або Білоруській губернії московії) теж мігранти?
Чи ти такий дурачок, що аби лайном покидать?
04.10.2024 21:09 Відповісти
Ти статтю взагалі читав? Ьам про мігрантів мова йде. Чи ти під мігрантами кацапів мав на увазі?
03.10.2024 23:12 Відповісти
Чи ви не знаєте? Бацька та рашка спеціально запрошують мігрантів із країн, як зараз модно казати, "глобального Півдня": всіляких афганців, мароканців, сирійців, чеченців та іншу неєвропейську худобу, що не потрапляють під статус біженців, тобто не зможуть легально потрапити у "жирні" країни. Причому запрошують не жінок та дітей, а здрорових молодих чоловіків! Їх привозять у білорашку літаками, наобіцяв легкий перехід у Європу, викидують біля кордону і роблять вигляд, що то вони самі якось туди прийшли. Пішки чілішолі... Намети, табори - ні, не чули! - доля "понаєхалів" більше "перевізників" не цікавить. І чим надворі холодніше, тим більше не цікавить. А європейці їх, бідось, чомусь не впускають!
Чолов'яги, природньо, бузять, бо їм же ж обіцяли! І те, що обіцяли не ті, хто міг би пустити, пів(д)ням до ...раки! Бо надворі жовтень, на серці образа, а під ногами каміння та палки...
04.10.2024 00:04 Відповісти
Ні, усіх мігрантів. Московити ж кажуть, що їхні болота най-най-най в усіх сферах життя. От я і питав: чому ж з цього "раю на Землі" люди тікають до "прогнилої" Європи, яка ось-ось розвалиться і де тільки геї та зоофіли
04.10.2024 21:11 Відповісти
Біжать не білоруси. Біжать афганці. Перебуваючи в тимчасовому таборі в Ростоку розмовляв з багатьма афганцями. Вони на батьківщині платять від 10 тис дол, їх перевозять до московії, звідти до Білорусії де вони мають самотужки перелазити 6-метровий паркан з польського боку кордону і далі на трасі їх чекає машина та перемитники. Білоруська влада їм не заважає тому й лізуть тудою.
03.10.2024 20:48 Відповісти
Вони БІЛОРУСИ афганського походження.
03.10.2024 21:13 Відповісти
вагнера рвутся на жешув...
03.10.2024 22:58 Відповісти
03.10.2024 20:50 Відповісти
Штурмують кордони не рашистиські з білорашистськими війська, а обірванці з бідних південних та східних країн. З ким мусять воювати поляки? З Афганістаном, Малі, Марокко? Чи з оцими різнокольоровими ідіотами, що повірили бункерному пацюку та пюреру, та ще й грубі гроші за перевіз відслюнили?!
04.10.2024 00:10 Відповісти
Також повідомляється, що прикордонники затримали громадянина України за намагання перевезти трьох іноземців до Європи.
Наші ніде не пропадуть. Скрізь налагодять схеми.)
03.10.2024 20:54 Відповісти
крім схеми державності
03.10.2024 21:06 Відповісти
Схеми державності, это другое. Такі схеми передаються з покоління до покоління. Від старших до молодших.)
03.10.2024 21:19 Відповісти
овоч хотів так, не вийшло, втік, тепер херпіду хоче таке само зробити.
03.10.2024 22:41 Відповісти
Овоч четвертий. Херпіду шостий. Десь одна цифра загубилася. Скільки у школі було з математики?
03.10.2024 22:46 Відповісти
дурню, я їх не рахував, чи ти в очі довбешся?
03.10.2024 22:54 Відповісти
Нічого не загубилося. Просто Петро п'ятий цією дурнею не займався.
04.10.2024 00:12 Відповісти
Це Бацька в ЄС хоче. Жопу лікувати.
03.10.2024 21:05 Відповісти
У польських прикордонників немає зброї?
03.10.2024 21:13 Відповісти
Одного пограничника копьем летом убили,после такого можно было смело с пулеметов провокаторов выкашивать,но поляки опять стали в позу страуса.
03.10.2024 21:17 Відповісти
є, але це буде перевищення самооборони.
03.10.2024 21:20 Відповісти
А вище коментар?
03.10.2024 22:04 Відповісти
у озброєння польських прикордонників списи не входять, тому застосування вогнепальної зброї з точки зору європейського гуманізму буде надмірним. Шо нє понятно?
03.10.2024 22:17 Відповісти
... кілька разів атакували польські патрулі камінням і гілками дерев.

неандертальці??
03.10.2024 21:19 Відповісти
А шо ж польські хвермери?
03.10.2024 21:24 Відповісти
Вони можуть тільки зерно висипати, бо зерно спокійно собі лежить. А от біженці з Афганістану можуть і палкою по морді зарядити
03.10.2024 21:57 Відповісти
це не їх спеіалізація.
03.10.2024 22:20 Відповісти
Картопля в цивілізовану країну рвуться
03.10.2024 22:33 Відповісти
ніт, чорножопі -афганці, іранці, і інша нечисть рушникоголова
03.10.2024 22:43 Відповісти
Польські фермери поливали кордон свинячим гноем щоб мусульмани не сміли лізти. Але вочевидь жага німецької халяви перемогла заповіді аллаха та мухамеда разом узятих.
03.10.2024 22:44 Відповісти
начали кидать камни полосонули по ним,сразу все прекратилось,это от безнаказонности и гуманности
04.10.2024 07:01 Відповісти
Моя порада полякам це кулемети, у нас з арабами допомагає, а ще крапкові знищення . Ну це порада , до місцевих вам там жити , до Варшави це буде доходити ще довго.
04.10.2024 08:07 Відповісти
Анатолий 89be2a82 ні це тому що зараз світом , керують рожеви поні , з Лигі Плюща , яки геть не розуміють Світ, намагаючись вирішити усі питання як на Wall Street .
04.10.2024 08:12 Відповісти
 
 