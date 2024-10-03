Польща зафіксувала різке збільшення експорту до України після початку повномасштабної війни

У Польщі зафіксували значне зростання експорту польських продуктів на ринки третіх країн, звертаючи увагу на різке зростання експорту до України за останні два роки.

Як пише Wnp.pl, про це під час Форуму бізнесу у Варшаві заявив заступник міністра розвитку і технологій Польщі Яцек Томчак, передає Укрінформ.

За його словами, у 2023 році Польща була однією з 11 країн Євросоюзу, які зафіксували зростання власного експорту, тоді як середній показник ЄС на той час був негативним і становив -2,5%.

"У цьому рейтингу ми обігнали всіх найбільших експортерів в ЄС. Навіть війна в Україні не зупинила зростання польського експорту. У випадку України ми маємо справу з вибухом (експорту – ред.). У 2022 році він досяг 55% відсотків, а в 2023 році ще 16%", – сказав Томчак.

Заступник міністра додав, що Польща також може похвалитися суттєвим зростанням експорту до таких країн як США, Туреччина, Мексика, Індія, ОАЕ, Казахстан та Сінгапур. Він повідомив, що це збільшення експорту минулого року склало понад 30%.

Як повідомлялося, імпорт товарів в Україну за три квартили перевищив експорт на понад $20 мільярдів. Обсяг експорту з України становив 99,3 млн тонн, що на на 36,2% більше ніж за три квартали 2023 року. Водночас вартість українського експорту зросла лише на 6% – до $28,9 млрд.