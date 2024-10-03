РУС
За прошедшие сутки польскую границу со стороны Беларуси пытались прорвать более 50 раз

Кордон Польщі

За минувшие сутки состоялось более 50 попыток прорвать польскую границу со стороны Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Подляский отдел Пограничной службы Польши.

Отмечается, что попытки незаконного пересечения польско-белорусской границы имели место на участках, охраняемых пограничными постами в Липске, Кузнице, Крынках, Михалове, Наревце и Черемше. На участках ответственности пограничных отрядов в Крынках и Михалове мигранты пытались попасть в Польшу, переплыв пограничную реку Свислочь.

"Мигранты, недовольные тем, что не смогли пересечь границу Польши, несколько раз атаковали польские патрули камнями и ветками деревьев. Никто не пострадал",- добавляют пограничники.

Читайте также: Польша и страны Балтии просят ЕС о финансировании оборонной линии на границе с РФ и Беларусью

Также сообщается, что пограничники задержали гражданина Украины за попытку перевезти трех иностранцев в Европу.

Польские пограничники предостерегают, что организация и содействие в незаконном пересечении границы наказывается лишением свободы на срок до 8 лет. Одновременно начинается административное производство против иностранцев, задержанных за пособничество и легально проживающих в Польше, с целью вынесения решения о возвращении в страну происхождения. Им также запрещен въезд в страны Шенгенского соглашения на срок от 5 до 10 лет.

Читайте также: Нестандартных ситуаций на границе с Беларусью нет, - ГПСУ

Беларусь (7970) граница (5327) Польша (8611)
+19
Ну от з якого дива люди біжать з найкращої країни у світі? До того у нетря гниючого Заходу? Чому ж не насолоджуються життям і достатком на московії? Вони що, не дивляться телевізор?
03.10.2024 20:41 Ответить
+8
Ето еще не считается нападением на Польшу? Бульбофюрер визжал что если хоть один сапог ступит на белорузкую землю ето будет расценено как нападение на беларашку и будет применяться ЯО. А Польшу уже 50 раз штурмовали но ето еще не нападение?
03.10.2024 20:50 Ответить
+7
Одного пограничника копьем летом убили,после такого можно было смело с пулеметов провокаторов выкашивать,но поляки опять стали в позу страуса.
03.10.2024 21:17 Ответить
03.10.2024 20:41 Ответить
Ти бєларусс?
03.10.2024 21:12 Ответить
підозрюю, що березкоз.
03.10.2024 21:23 Ответить
По твоему глубокому убеждению на Польском берегу нет ни палок ни камней....Пустыня.... Нет, ты не просто умный- ты вундеркинд ....
03.10.2024 21:45 Ответить
дурачок, а ти статтю читало? а зрозуміло? там жодного слова не написано, що то бульбаши намагались перетнути кордон. тим більш тим істотам не вдалося, тому ніхто їх паспорти не перевіряв.
03.10.2024 22:40 Ответить
Так мова в статті про мігрантів. Чи білоруси в БРСР (або Білоруській губернії московії) теж мігранти?
Чи ти такий дурачок, що аби лайном покидать?
04.10.2024 21:09 Ответить
Ти статтю взагалі читав? Ьам про мігрантів мова йде. Чи ти під мігрантами кацапів мав на увазі?
03.10.2024 23:12 Ответить
Чи ви не знаєте? Бацька та рашка спеціально запрошують мігрантів із країн, як зараз модно казати, "глобального Півдня": всіляких афганців, мароканців, сирійців, чеченців та іншу неєвропейську худобу, що не потрапляють під статус біженців, тобто не зможуть легально потрапити у "жирні" країни. Причому запрошують не жінок та дітей, а здрорових молодих чоловіків! Їх привозять у білорашку літаками, наобіцяв легкий перехід у Європу, викидують біля кордону і роблять вигляд, що то вони самі якось туди прийшли. Пішки чілішолі... Намети, табори - ні, не чули! - доля "понаєхалів" більше "перевізників" не цікавить. І чим надворі холодніше, тим більше не цікавить. А європейці їх, бідось, чомусь не впускають!
Чолов'яги, природньо, бузять, бо їм же ж обіцяли! І те, що обіцяли не ті, хто міг би пустити, пів(д)ням до ...раки! Бо надворі жовтень, на серці образа, а під ногами каміння та палки...
04.10.2024 00:04 Ответить
Ні, усіх мігрантів. Московити ж кажуть, що їхні болота най-най-най в усіх сферах життя. От я і питав: чому ж з цього "раю на Землі" люди тікають до "прогнилої" Європи, яка ось-ось розвалиться і де тільки геї та зоофіли
04.10.2024 21:11 Ответить
Біжать не білоруси. Біжать афганці. Перебуваючи в тимчасовому таборі в Ростоку розмовляв з багатьма афганцями. Вони на батьківщині платять від 10 тис дол, їх перевозять до московії, звідти до Білорусії де вони мають самотужки перелазити 6-метровий паркан з польського боку кордону і далі на трасі їх чекає машина та перемитники. Білоруська влада їм не заважає тому й лізуть тудою.
показать весь комментарий
Вони БІЛОРУСИ афганського походження.
показать весь комментарий
вагнера рвутся на жешув...
показать весь комментарий
03.10.2024 20:50 Ответить
Штурмують кордони не рашистиські з білорашистськими війська, а обірванці з бідних південних та східних країн. З ким мусять воювати поляки? З Афганістаном, Малі, Марокко? Чи з оцими різнокольоровими ідіотами, що повірили бункерному пацюку та пюреру, та ще й грубі гроші за перевіз відслюнили?!
показать весь комментарий
Також повідомляється, що прикордонники затримали громадянина України за намагання перевезти трьох іноземців до Європи. Джерело:
Наші ніде не пропадуть. Скрізь налагодять схеми.)
03.10.2024 20:54 Ответить
крім схеми державності
03.10.2024 21:06 Ответить
Схеми державності, это другое. Такі схеми передаються з покоління до покоління. Від старших до молодших.)
показать весь комментарий
овоч хотів так, не вийшло, втік, тепер херпіду хоче таке само зробити.
показать весь комментарий
Овоч четвертий. Херпіду шостий. Десь одна цифра загубилася. Скільки у школі було з математики?
показать весь комментарий
дурню, я їх не рахував, чи ти в очі довбешся?
показать весь комментарий
Нічого не загубилося. Просто Петро п'ятий цією дурнею не займався.
показать весь комментарий
Це Бацька в ЄС хоче. Жопу лікувати.
показать весь комментарий
У польських прикордонників немає зброї?
показать весь комментарий
Одного пограничника копьем летом убили,после такого можно было смело с пулеметов провокаторов выкашивать,но поляки опять стали в позу страуса.
показать весь комментарий
є, але це буде перевищення самооборони.
показать весь комментарий
А вище коментар?
показать весь комментарий
у озброєння польських прикордонників списи не входять, тому застосування вогнепальної зброї з точки зору європейського гуманізму буде надмірним. Шо нє понятно?
показать весь комментарий
... кілька разів атакували польські патрулі камінням і гілками дерев. Джерело:

неандертальці??
показать весь комментарий
А шо ж польські хвермери?
показать весь комментарий
Вони можуть тільки зерно висипати, бо зерно спокійно собі лежить. А от біженці з Афганістану можуть і палкою по морді зарядити
показать весь комментарий
це не їх спеіалізація.
показать весь комментарий
Картопля в цивілізовану країну рвуться
показать весь комментарий
ніт, чорножопі -афганці, іранці, і інша нечисть рушникоголова
показать весь комментарий
Польські фермери поливали кордон свинячим гноем щоб мусульмани не сміли лізти. Але вочевидь жага німецької халяви перемогла заповіді аллаха та мухамеда разом узятих.
показать весь комментарий
начали кидать камни полосонули по ним,сразу все прекратилось,это от безнаказонности и гуманности
показать весь комментарий
Моя порада полякам це кулемети, у нас з арабами допомагає, а ще крапкові знищення . Ну це порада , до місцевих вам там жити , до Варшави це буде доходити ще довго.
показать весь комментарий
Анатолий 89be2a82 ні це тому що зараз світом , керують рожеви поні , з Лигі Плюща , яки геть не розуміють Світ, намагаючись вирішити усі питання як на Wall Street .
показать весь комментарий
