За прошедшие сутки польскую границу со стороны Беларуси пытались прорвать более 50 раз
За минувшие сутки состоялось более 50 попыток прорвать польскую границу со стороны Беларуси.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Подляский отдел Пограничной службы Польши.
Отмечается, что попытки незаконного пересечения польско-белорусской границы имели место на участках, охраняемых пограничными постами в Липске, Кузнице, Крынках, Михалове, Наревце и Черемше. На участках ответственности пограничных отрядов в Крынках и Михалове мигранты пытались попасть в Польшу, переплыв пограничную реку Свислочь.
"Мигранты, недовольные тем, что не смогли пересечь границу Польши, несколько раз атаковали польские патрули камнями и ветками деревьев. Никто не пострадал",- добавляют пограничники.
Также сообщается, что пограничники задержали гражданина Украины за попытку перевезти трех иностранцев в Европу.
Польские пограничники предостерегают, что организация и содействие в незаконном пересечении границы наказывается лишением свободы на срок до 8 лет. Одновременно начинается административное производство против иностранцев, задержанных за пособничество и легально проживающих в Польше, с целью вынесения решения о возвращении в страну происхождения. Им также запрещен въезд в страны Шенгенского соглашения на срок от 5 до 10 лет.
Чи ти такий дурачок, що аби лайном покидать?
Чолов'яги, природньо, бузять, бо їм же ж обіцяли! І те, що обіцяли не ті, хто міг би пустити, пів(д)ням до ...раки! Бо надворі жовтень, на серці образа, а під ногами каміння та палки...
Наші ніде не пропадуть. Скрізь налагодять схеми.)
неандертальці??