Лукашенко о "шахедах", залетающих в Беларусь: Сбиваем много, не смотрим, чьи они

Диктатор Александр Лукашенко прокомментировал пролеты российских БПЛА "Шахед" через Беларусь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусские СМИ.

"Несколько случаев таких было (пролета БПЛА. - Ред) и со стороны России, и со стороны Украины. Много мы сбиваем. Мы не смотрим, это российские или украинские", - сказал самопровозглашенный "президент".

Диктатор сказал, что и Россия, и Украина закупают большое количество БПЛА. Но "в неопытных руках" и после воздействия средств РЭБ те теряют ориентир. Таким образом они якобы и залетают в Беларусь.

Читайте также: Беларусь готова помочь Украине в восстановлении после войны, - Лукашенко

Напомним, российские дроны "Шахед" неоднократно залетали на территорию Беларуси. Один из них 4 октября 2024 года атаковал белорусский город Калинковичи.

Беларусь впервые применила авиацию для сбивания российского "шахеда" 29 августа 2024 года.

Ранее президент Владимир Зеленский упрекнул партнеров Украины за отказ от сбивания российских ракет и дронов, атакующих Украину.

"Пока только Беларусь отличилась сбиванием российских "шахедов", - сказал он.

Читайте: За минувшие сутки польскую границу со стороны Беларуси пытались прорвать более 50 раз