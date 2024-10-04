РУС
Беларусь готова помочь Украине в восстановлении после войны, - Лукашенко

Лукашенко заявив про готовність допомогти Україні у відновленні після війни

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о якобы готовности помочь Украине в восстановлении после окончания войны.

Об этом сообщают белорусские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

По словам самопровозглашенного "президента", новая американская власть будет занята "проблемами внутри своей страны и им будет не до Украины".

"Поэтому руководству Украины надо взять голову в руки и понять, что им в первую очередь надо будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, прежде всего белорусов", - сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что ему кто-то якобы предлагает отвернуться от РФ и стать на сторону Украины в ее борьбе против российской агрессии.

Также диктатор заверил, что не отдаст приказ о вступлении в войну РФ против Украины, пока в Минск не придут с "плохими намерениями".

Читайте также: Лукашенко - Гросси: Планов захватить Чернобыльскую АЭС нет ни у Беларуси, ни у России

Автор: 

Беларусь (7971) Лукашенко Александр (3640)
