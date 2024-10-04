Беларусь готова помочь Украине в восстановлении после войны, - Лукашенко
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о якобы готовности помочь Украине в восстановлении после окончания войны.
Об этом сообщают белорусские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
По словам самопровозглашенного "президента", новая американская власть будет занята "проблемами внутри своей страны и им будет не до Украины".
"Поэтому руководству Украины надо взять голову в руки и понять, что им в первую очередь надо будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, прежде всего белорусов", - сказал Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что ему кто-то якобы предлагает отвернуться от РФ и стать на сторону Украины в ее борьбе против российской агрессии.
Также диктатор заверил, что не отдаст приказ о вступлении в войну РФ против Украины, пока в Минск не придут с "плохими намерениями".
старые грехи нераскаянные вынуждают вертеться и включать колхоз
Бульбошлюха злоібуча!!!
І тоді ми побачимо велику кількість будівельників заробітчан з Молдови, Туреччини і Білорусі.
Дай Боже, щоб на той момент ***** і лука виздихали і до влади в Білорусі прийшли проУкраїнські сили.
Будешь, падло, репарации платить вместе с русскими. Только репарации - твоих рабочих рук и продукции нам не надо, нет дураков. А мы на твои и русских деньги будем восстанавливать нашу страну. Заказы и работу будут получать в первую очередь украинцы, во вторую - страны про-украинской коалиции (США, ЕС, ЕАСТ, Канада, Япония, Южная Корея, Тайвань, Австралия и так далее). А Китай, россия, беларусь - идут в пешее эротическое путешествие. С вас только денежные репарации.
А Я ВАМ ЗАРАЗ ПАКАЖУ ЯК ******* ГОТОВА ПАМАГАТЬ
Готель Україна, дві бібліотеки, і решту будуть відбудовувати кацапи і їх білоруські сателіти, які свої аеродроми надали рашистам які стирали Чернігів в 2022