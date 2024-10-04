Білорусь готова допомогти Україні у відновленні після війни, - Лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про нібито готовність допомогти Україні у відновленні після закінчення війни.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

За словами самопроголошеного "президента", нова американська влада буде зайнята "проблемами всередині своєї країни і їм буде не до України".

"Тому керівництву України треба взяти голову в руки та зрозуміти, що їм насамперед треба буде відновлювати країну. За допомогою близьких їм людей, насамперед білорусів", - сказав Лукашенко.

Раніше Лукашенко заявив, що йому хтось нібито пропонує відвернутися від РФ й стати на бік України у її боротьбі проти російської агресії.

Також диктатор запевнив, що не віддасть наказу про вступ у війну РФ проти України, поки до Мінська не прийдуть із "поганими намірами".

