Білорусь готова допомогти Україні у відновленні після війни, - Лукашенко
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про нібито готовність допомогти Україні у відновленні після закінчення війни.
Про це повідомляють білоруські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
За словами самопроголошеного "президента", нова американська влада буде зайнята "проблемами всередині своєї країни і їм буде не до України".
"Тому керівництву України треба взяти голову в руки та зрозуміти, що їм насамперед треба буде відновлювати країну. За допомогою близьких їм людей, насамперед білорусів", - сказав Лукашенко.
Раніше Лукашенко заявив, що йому хтось нібито пропонує відвернутися від РФ й стати на бік України у її боротьбі проти російської агресії.
Також диктатор запевнив, що не віддасть наказу про вступ у війну РФ проти України, поки до Мінська не прийдуть із "поганими намірами".
старые грехи нераскаянные вынуждают вертеться и включать колхоз
Бульбошлюха злоібуча!!!
І тоді ми побачимо велику кількість будівельників заробітчан з Молдови, Туреччини і Білорусі.
Дай Боже, щоб на той момент ***** і лука виздихали і до влади в Білорусі прийшли проУкраїнські сили.
Будешь, падло, репарации платить вместе с русскими. Только репарации - твоих рабочих рук и продукции нам не надо, нет дураков. А мы на твои и русских деньги будем восстанавливать нашу страну. Заказы и работу будут получать в первую очередь украинцы, во вторую - страны про-украинской коалиции (США, ЕС, ЕАСТ, Канада, Япония, Южная Корея, Тайвань, Австралия и так далее). А Китай, россия, беларусь - идут в пешее эротическое путешествие. С вас только денежные репарации.
А Я ВАМ ЗАРАЗ ПАКАЖУ ЯК ******* ГОТОВА ПАМАГАТЬ
Ірина
Дмитро
Іван
Ніколай
Афінасій
Христофор
Ульяна
Йосип!
Готель Україна, дві бібліотеки, і решту будуть відбудовувати кацапи і їх білоруські сателіти, які свої аеродроми надали рашистам які стирали Чернігів в 2022