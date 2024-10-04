УКР
Білорусь готова допомогти Україні у відновленні після війни, - Лукашенко

Лукашенко заявив про готовність допомогти Україні у відновленні після війни

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про нібито готовність допомогти Україні у відновленні після закінчення війни.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

За словами самопроголошеного "президента", нова американська влада буде зайнята "проблемами всередині своєї країни і їм буде не до України".

"Тому керівництву України треба взяти голову в руки та зрозуміти, що їм насамперед треба буде відновлювати країну. За допомогою близьких їм людей, насамперед білорусів", - сказав Лукашенко.

Раніше Лукашенко заявив, що йому хтось нібито пропонує відвернутися від РФ й стати на бік України у її боротьбі проти російської агресії.

Також диктатор запевнив, що не віддасть наказу про вступ у війну РФ проти України, поки до Мінська не прийдуть із "поганими намірами".

Також читайте: Лукашенко - Гроссі: Планів захопити Чорнобильску АЕС немає ні у Білорусі, ні у Росії

Білорусь (8027) Лукашенко Олександр (2686)
Свят!Свят!Свят! Хіба що репарації з вас стягнути.
показати весь коментар
04.10.2024 14:43 Відповісти
Зовсім охуів
показати весь коментар
04.10.2024 14:44 Відповісти
Дуже влучно....воно просто втратило зв"язок з реальністю
показати весь коментар
04.10.2024 15:02 Відповісти
Це ж яким потрібно бути конченим ублюдком - знаючи шо ти сателіт кацапів - таке гундосити
показати весь коментар
04.10.2024 15:13 Відповісти
Він не тільки "сателіт"! Він "співучасник війни"! Бо надання будь-якої допомоги агресору у веденні війни - є "співучасть у агресії".......
показати весь коментар
04.10.2024 16:13 Відповісти
нічого подібного, він сказав правду, він готовий допомагати відновлювати Українську губернію в складі соссії.
показати весь коментар
04.10.2024 15:06 Відповісти
а може навіть і ********.
показати весь коментар
04.10.2024 15:19 Відповісти
Вже давно.
показати весь коментар
04.10.2024 17:46 Відповісти
Будешь виродок фашистский розминировать граблями наши поля
показати весь коментар
04.10.2024 14:45 Відповісти
a grabļi začem ?
показати весь коментар
04.10.2024 15:22 Відповісти
По спині його їба.ити.
показати весь коментар
04.10.2024 16:02 Відповісти
vybačte - nezrozumiv s počatku.
показати весь коментар
04.10.2024 16:04 Відповісти
Чтобы ниодной мины не пропустил
показати весь коментар
04.10.2024 17:28 Відповісти
кацапи дронами ще пару раз над нпз пролетять - вусатий тарган взагалі до НАТО попроситься
показати весь коментар
04.10.2024 14:45 Відповісти
Ні воно це робить для того,щоби сказати що це Україна запускає.І йому втовкувать буде старший брат шо так і є.
показати весь коментар
04.10.2024 14:52 Відповісти
на жаль, на цьому ресурсі є мудрі та досвідчені люди, які так теж вважають, що це наче Україна

показати весь коментар
04.10.2024 14:55 Відповісти
Взагалі то всю ********** треба розрівняти.
показати весь коментар
04.10.2024 15:41 Відповісти
Не грими костями. Лежи в труні спокійно.
показати весь коментар
04.10.2024 14:46 Відповісти
У таракана крышу окончательно снесло
показати весь коментар
04.10.2024 14:47 Відповісти
Ідіот!!!
показати весь коментар
04.10.2024 14:47 Відповісти
І надовго.
показати весь коментар
04.10.2024 17:48 Відповісти
Гм...
показати весь коментар
04.10.2024 14:47 Відповісти
Бацька пришле бульби з власного городу навесні для посадки...
показати весь коментар
04.10.2024 14:47 Відповісти
нафіг ви цього гандона називаєте святим словом "батько"? - "Кому лука бацька - тому ***** дзядзька"
показати весь коментар
04.10.2024 14:50 Відповісти
Вони самі в Китаю купляють
показати весь коментар
04.10.2024 14:50 Відповісти
Какое оно 'батько'? Выродок - вертухай, больше ничего
показати весь коментар
04.10.2024 15:16 Відповісти
кацапу соси....
показати весь коментар
04.10.2024 14:47 Відповісти
Найкраща допомога від лукашенко - суіцид.
показати весь коментар
04.10.2024 14:48 Відповісти
най спочатку на @уйла сяде... випадково... у пориві кохання
показати весь коментар
04.10.2024 14:49 Відповісти
все проще
старые грехи нераскаянные вынуждают вертеться и включать колхоз
показати весь коментар
04.10.2024 22:36 Відповісти
Який цинізм цієї мерзоти ,допомога Україні була б найкраща як би ти здох разом з путіном.
показати весь коментар
04.10.2024 14:48 Відповісти
Лука іде на своє любе місце на китайський короткий прутень!
Бульбошлюха злоібуча!!!
показати весь коментар
04.10.2024 14:48 Відповісти
Обмудок чокнутий.
показати весь коментар
04.10.2024 14:49 Відповісти
А що, думаю за білорашки зтягнути репарації за співучасть у війні повинно бути значно легше ніж з рашки. Тому вусатий таки певно має рацію, вони нам будуть винні багато і довго.
показати весь коментар
04.10.2024 14:50 Відповісти
От же ж мерзота. Коли ти вже здохнеш?
показати весь коментар
04.10.2024 14:50 Відповісти
Бітумом? Зелений згоден!
показати весь коментар
04.10.2024 14:50 Відповісти
Брестська і гомельська обл це Україна. За те що ракети з них летіли.
показати весь коментар
04.10.2024 14:54 Відповісти
Увага!Зловживання картоплею може спричинити незворотні процеси головного мозку.
показати весь коментар
04.10.2024 14:55 Відповісти
погань лицемірна !!!!!!!!!
показати весь коментар
04.10.2024 14:58 Відповісти
От підор вусатий...
показати весь коментар
04.10.2024 15:00 Відповісти
Прийде час і ригорич ше війну путіну обявить,коли зсу викурюватимуть ***** з бункера,як то кажуть запам'ятайте цей твіт.
показати весь коментар
04.10.2024 15:01 Відповісти
А не пішов би ти .... до Лукашенка, стерво!
показати весь коментар
04.10.2024 15:01 Відповісти
А з чого бульбофюрер став таким добрим . І при якому результаті закінчення війни ти будеш помагати ?
показати весь коментар
04.10.2024 15:02 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2024 15:02 Відповісти
картопляний дуче відчуває Нюрнберг -2 і планує опинитися у таборі переможців. Доля мусоліні і шикльгрубера йому не подобається.
показати весь коментар
04.10.2024 15:05 Відповісти
Коли ж воно здохне разом з ******?
показати весь коментар
04.10.2024 15:06 Відповісти
Тарган гадає, що йому 22 рік минеться. Що у укаїнців пам'ять відбило про літаки і ракети з теріторії БССР і про крадені українські речі на поштах Белорусії
показати весь коментар
04.10.2024 15:06 Відповісти
Запасаємось тапками - зброєю масового знищення тарганів.
показати весь коментар
04.10.2024 15:07 Відповісти
І всетаки Україна повинна знищити бульбаські НПЗ !
показати весь коментар
04.10.2024 15:09 Відповісти
наслухався )(уйлоТрампа щодо його "мирного" проєкту, і вирішив оберкапо "допомогти". 😂
показати весь коментар
04.10.2024 15:10 Відповісти
Ясно море, будуть платити репарації, як співучасник збройної агресії проти суверенної держави! А ще вусатий має в Гаагу бути відправлений, років на десять, а краще на п'ятнадцять!
показати весь коментар
04.10.2024 15:12 Відповісти
хитро.опий голова білорусько - радянського колгоспу вже планує заробляти на відбудові України, за Євро кошти з % московських заморожених вкладів і таким чином пролізти в своє краще майбутнє..
показати весь коментар
04.10.2024 15:12 Відповісти
Картопляний знає... Означає,якось має закінчуватись... слава Богу...
показати весь коментар
04.10.2024 15:13 Відповісти
Виникає питання: а цей бульбофюрер переживе кінець війни? Думаю, що ні.
показати весь коментар
04.10.2024 15:15 Відповісти
Когда вы так говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, будто вы бредите (с)
показати весь коментар
04.10.2024 15:15 Відповісти
Він тролить українців, товста згнила картопляха.
показати весь коментар
04.10.2024 15:19 Відповісти
Хитросракий бульбаш шось таки знає,інакше б не ліз зі своїми пропозиціями.
показати весь коментар
04.10.2024 15:19 Відповісти
ще від ***** таке почути - от тоді я скажу що бачив все
показати весь коментар
04.10.2024 15:21 Відповісти
так да. з території РБ до нас заходили війська. А за це світить суд.
показати весь коментар
04.10.2024 15:25 Відповісти
Диагнос доктора--словесный понос !
показати весь коментар
04.10.2024 15:27 Відповісти
Як би тебе падоло разом з ****** повісили три роки тому то відновлювати нічого б не знадобилося.
показати весь коментар
04.10.2024 15:32 Відповісти
Як би то дивно зараз не звучало, але після війни нам буде дуже не вистачати будівельників.
І тоді ми побачимо велику кількість будівельників заробітчан з Молдови, Туреччини і Білорусі.
Дай Боже, щоб на той момент ***** і лука виздихали і до влади в Білорусі прийшли проУкраїнські сили.
показати весь коментар
04.10.2024 15:36 Відповісти
Мразь... 🤬
показати весь коментар
04.10.2024 15:37 Відповісти
Маразм , він такий.
показати весь коментар
04.10.2024 15:40 Відповісти
Під@рас
показати весь коментар
04.10.2024 15:46 Відповісти
Якщо куйло.або бульбенфюрер починають говорити про допомогу Україні,то українському народові негайно потрібно добре нагострити сокири,копати окопи і бліндажі, мінувати всі дороги і стежки в бік "бульборусії" ,та запасатися ************
показати весь коментар
04.10.2024 15:47 Відповісти
На Україну приїдеш як злочинець інакше ніяк,тільки так.
показати весь коментар
04.10.2024 15:59 Відповісти
Конечно, поможешь !!!
Будешь, падло, репарации платить вместе с русскими. Только репарации - твоих рабочих рук и продукции нам не надо, нет дураков. А мы на твои и русских деньги будем восстанавливать нашу страну. Заказы и работу будут получать в первую очередь украинцы, во вторую - страны про-украинской коалиции (США, ЕС, ЕАСТ, Канада, Япония, Южная Корея, Тайвань, Австралия и так далее). А Китай, россия, беларусь - идут в пешее эротическое путешествие. С вас только денежные репарации.
показати весь коментар
04.10.2024 16:11 Відповісти
Ой, Великобританию забыл во второй очереди Они, разумеется, тоже
показати весь коментар
04.10.2024 16:17 Відповісти
Це буде обов'язок!!!! Ми всі пам'ятаємо звідки йшли війська на Київ!!!
показати весь коментар
04.10.2024 16:11 Відповісти
І Чернігів бомбили з білоруських аеродромів і з їхніх же полігонів рівняли точками-У
показати весь коментар
04.10.2024 23:38 Відповісти
В повітрі переобувається по пару разів
показати весь коментар
04.10.2024 16:18 Відповісти
Та цей склизький слизняк умудряється 30 років і на ***** їздити, і час від часу Заходу глазки строїти. А тепер взагалі з Китаєм через голову ***** мутки мутить.
показати весь коментар
04.10.2024 16:36 Відповісти
може ще й загиблих воскресить?
показати весь коментар
04.10.2024 16:20 Відповісти
бітум буде знову поставляти. арахамодєрьмозеки вже сьогодні дуже просють.
показати весь коментар
04.10.2024 16:22 Відповісти
Беларусь готова помочь Украине в восстановлении после войны, - Лукашенко Источник:

А Я ВАМ ЗАРАЗ ПАКАЖУ ЯК ******* ГОТОВА ПАМАГАТЬ
показати весь коментар
04.10.2024 16:31 Відповісти
Ха! Займай чергу за Заходом, ти вже опіздав.
показати весь коментар
04.10.2024 16:34 Відповісти
смешно но не очень
показати весь коментар
04.10.2024 16:40 Відповісти
Шурік, читай по губах:
Ірина
Дмитро
Іван
Ніколай
Афінасій
Христофор
Ульяна
Йосип!
показати весь коментар
04.10.2024 16:42 Відповісти
Ах ти ж падло вусате.Напевно точно щось знає, або чуйка
показати весь коментар
04.10.2024 17:27 Відповісти
Ще один Найвідосніший???
показати весь коментар
04.10.2024 18:15 Відповісти
Лука Мудiщев буде копати картофан на замiнованому полi
показати весь коментар
04.10.2024 18:29 Відповісти
Лицемірство зашкалює
показати весь коментар
04.10.2024 18:46 Відповісти
Пнх, бульбочмо!!!
показати весь коментар
04.10.2024 19:13 Відповісти
Ну все капець ...значить 100 % 🤡 здасть пів України ...це буде дань за вступ до ЄС та НАТО ...
показати весь коментар
04.10.2024 19:26 Відповісти
Чернігівський жд вокзал і старі будівлі відбудовували полонені німці.
Готель Україна, дві бібліотеки, і решту будуть відбудовувати кацапи і їх білоруські сателіти, які свої аеродроми надали рашистам які стирали Чернігів в 2022
показати весь коментар
04.10.2024 23:36 Відповісти
ПІДАРАС!
показати весь коментар
05.10.2024 01:24 Відповісти
Таракан спроможний вже допомогти - нехай вб'є себе об стіну і буде щастя@
показати весь коментар
05.10.2024 10:37 Відповісти
 
 