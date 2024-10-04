Россия атаковала белорусский город Калинковичи ударным БПЛА Shahed-136. ВИДЕО
Российский ударный беспилотник "Shahed-136" атаковал белорусский город Калинковичи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись камеры наблюдения, которая зафиксировала звук полета БПЛА и его взрыв во время падения в частной застройке города. На записи видно, что в результате атаки беспилотника выключается свет в домах, которые попадают в поле зрения камеры. Данные камеры свидетельствуют, что атака была осуществлена третьего октября примерно в четыре часа утра.
+49 MausMike
04.10.2024 12:07
+34 олег иванов #434516
04.10.2024 12:20
+29 Ігор Вазіанський
04.10.2024 12:07
історія ще з літа 22-го триває
вусатий тарган за це знає, ставили по периметру мвг, панциря навіть приганяли. щоправда, як свідчить сьогодення, цього наразі немає
нам нема сенсу по нпз бити, бульбофюрер за це добре знає
цей дрон летів за курсом, закладеним до нього самими кацапами
щодо інших - згоден, де попало та шо попало, на жаль страждають наші мирні
вище навели карту
нпз у міхалках
-і єто правільно!!
Хай там більше бубухкає
Оце звичайно насторожує - є версії що це не РЕБ збиває а цапи шахедами провокують Бєлороссію на повторний вступ у війну . Або це не шахеди, а розвідувальні бпла, що фіксують роботу нашого пво і летять до Бульби, де з них знімають дані приладів