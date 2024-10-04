Россия атаковала белорусский город Калинковичи ударным БПЛА Shahed-136. ВИДЕО

Российский ударный беспилотник "Shahed-136" атаковал белорусский город Калинковичи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись камеры наблюдения, которая зафиксировала звук полета БПЛА и его взрыв во время падения в частной застройке города. На записи видно, что в результате атаки беспилотника выключается свет в домах, которые попадают в поле зрения камеры. Данные камеры свидетельствуют, что атака была осуществлена третьего октября примерно в четыре часа утра.

