25 453 66

Россия атаковала белорусский город Калинковичи ударным БПЛА Shahed-136. ВИДЕО

Российский ударный беспилотник "Shahed-136" атаковал белорусский город Калинковичи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись камеры наблюдения, которая зафиксировала звук полета БПЛА и его взрыв во время падения в частной застройке города. На записи видно, что в результате атаки беспилотника выключается свет в домах, которые попадают в поле зрения камеры. Данные камеры свидетельствуют, что атака была осуществлена третьего октября примерно в четыре часа утра.

+49
Дружба крєпнєт!
04.10.2024 12:07 Ответить
+34
04.10.2024 12:20 Ответить
+29
"бєй сваіх, чтоби чужиє баялись"
04.10.2024 12:07 Ответить
svetu potušiļi
04.10.2024 12:06 Ответить
Не сумуйте і всього вам найкращого! Здоров`я загиблим
04.10.2024 13:23 Ответить
Що бульба не спиться.
04.10.2024 12:06 Ответить
эта ученія с прімінінієм
04.10.2024 12:41 Ответить
щоб не розслаблялись
04.10.2024 12:08 Ответить
Війна жабів з гадюками
04.10.2024 12:09 Ответить
Цілили в Одесу а попали в Калінковічі . А що на те скаже вусатий таракан ?
04.10.2024 12:10 Ответить
Это скорее один из тех что на Киев летел, прошлой ночью.
04.10.2024 12:12 Ответить
04.10.2024 12:12 Ответить
04.10.2024 12:39 Ответить
praņeslooooo
04.10.2024 12:41 Ответить
Точно! 💩💩💩💩💩💩
04.10.2024 12:48 Ответить
Надеюсь попали в дом любителя дружбы братских народов !!! Дружбе быть !!!!
04.10.2024 12:11 Ответить
вусатий білорідар повинен нанести ядерний удар по московії , скільки можна терпіти вже
04.10.2024 12:11 Ответить
Що, почали довбити одне одного як у фільмі про чужих?
04.10.2024 12:11 Ответить
плять! дуже прикро. Перельот у 25 кілометрів. А пролетів же прямо над Міхалками... (((
04.10.2024 12:12 Ответить
04.10.2024 12:14 Ответить
нпз ніфіга не прикритий ппо
04.10.2024 12:35 Ответить
а який сенс пюреру турбуватись про ППО над МНПЗ? Він прекрасно розуміє, що з нашого боку йому нічого не загрожує допоки він діє гибрідно.
04.10.2024 12:43 Ответить
пі@ари в цей об'єкт давно планують поцілити, щоби звинуватити нас
історія ще з літа 22-го триває
вусатий тарган за це знає, ставили по периметру мвг, панциря навіть приганяли. щоправда, як свідчить сьогодення, цього наразі немає
нам нема сенсу по нпз бити, бульбофюрер за це добре знає
04.10.2024 12:49 Ответить
росіянам нема сенсу атакувати МНПЗ, бо звинуватити в цьому Україну не вдасться, і вони це знають, і пюрер це знає. Тому і ППО там нема. А от після цього інциденту пюреру вже треба подумати про ППО, бо нема гарантії, що українськім спеціалістам по спуфінгу таки вдасться підмінити сигнал GPS таким чином, що шахед прилетить на МНПЗ. І цей інцидент вчора вже може бути саме такою спробою.
04.10.2024 13:08 Ответить
ніхто нічого не підміняв.
цей дрон летів за курсом, закладеним до нього самими кацапами
04.10.2024 14:27 Ответить
цей дрон "заблукав" з Чернігівської області під впливом спуфінгу українського РЕБу. Кількість "повернутих" РЕБом шахедів на теріторію рф та білорусі вже нараховує кільк десятків.
04.10.2024 14:38 Ответить
цей не "блукав
04.10.2024 14:42 Ответить
Цього шахєда РЕБ вчора "завернув" з Житомирщини з району Коростеня.
04.10.2024 14:50 Ответить
кожен залишається при своїй думці
04.10.2024 14:52 Ответить
ну так. Тому і будуть і надалі залітати до білорусії з Чернігівщини та Житомирщіни, а там у глибині ловити вже справжній сигнал GPS, і знову повертатись на теріторію України. Через те, що у них збільшена б\ч за рахунок запасу палива, то часто буває, що вони падають де попало, у тому числі і на теріторії рф і білорусії.
04.10.2024 14:59 Ответить
ви ж знаєте мою думку саме щодо цього дрона та його маршруту
щодо інших - згоден, де попало та шо попало, на жаль страждають наші мирні
04.10.2024 15:02 Ответить
щодо цього конкретно дрона я свою думку вже висловив - просто у нього після "блукання" закінчилось пальне. Це вже не перший випадок. Падали і на теріторії рф.
04.10.2024 15:07 Ответить
Була тут кілька років тому "Марися-білоруска" До виборів "бульбофюрера" - цілком адекватна. Лише лізла часто з повчаннями - "Как украинцам абустроить Украину"... З "Софією-Марією Дуглас" часто з цього приводу "гризлася" Я пробував їх примирить кілька разів. Але перед виборами - "махнув рукою" Бо коли білоруси "обісралися" з своєю "революцією в білих шкарпетках" і я почав їй та іншим білорусам ставить цілком законні питання - "Ви нас повчали - а де ж ваше "геройство?", вона "страшна абиделася..." і звідси щезла... Дуже запитать зараз хочеться, подібно Тарасу Бульбі: "Ну, що "відсиділися"? Адже війна прийшла і до вас!"
04.10.2024 22:09 Ответить
я \ї\ памятаю.
04.10.2024 22:23 Ответить
Залазьте в шкарпетках на лавки, квіти в руки ї з посмішкою зустрічайте братськи шахеди.
04.10.2024 12:15 Ответить
додам - шкарпетки обов'язково повинні бути св'ятковими і білими .
04.10.2024 12:22 Ответить
за "литвина" переживаю )) як там його дачний бункєр з запасами бульби пережив атаку братов його старших? ))) мєнтовська форма піддається одстіркі? ))
04.10.2024 12:16 Ответить
04.10.2024 12:20 Ответить
Нічого там не вимикається. Видно, що ліхтарі як горіли, так і горять. Прото камера знизила чутливість під час спалаху від вибуху.
04.10.2024 12:20 Ответить
Листя на кущі навіть не ворухнулися !!
04.10.2024 21:54 Ответить
Зате у "бульбашів" "ворухнулося очко"...
06.10.2024 04:05 Ответить
Сейчас бацька объявит, что злобные хохлы напали
04.10.2024 12:20 Ответить
Вусатий ******** спише на Україну...
04.10.2024 12:22 Ответить
ПС. Там недалеко Мозирський НПЗ - треба, щоб кацапи ****** (нашим буде менше роботи )
04.10.2024 12:31 Ответить
шахєд пролетів над самим нпз
вище навели карту
нпз у міхалках
04.10.2024 12:37 Ответить
Навіщо? А чим Лука репарації платитиме? Ти до мисливства маєш причетність? Про таку мисливську рушницю, "ТОЗ-БМ" чув? Коли Німеччина виплачувала репарації СРСР, то робила це, виробляючи продукцію для СРСР... Так от: "ТОЗ-БМ" - НІМЕЦЬКА рушниця І вироблялася саме в Німеччині... І німці поставляли її тривалий час нам... Ну а Лука буде нам поставлять нафтопродукти.......
06.10.2024 04:10 Ответить
як казав Горбачов
-і єто правільно!!
04.10.2024 12:24 Ответить
Скажуть завербований українцями.
04.10.2024 12:26 Ответить
заРЭБований
04.10.2024 12:31 Ответить
Он упал.
04.10.2024 12:33 Ответить
04.10.2024 12:35 Ответить
Бацька! Час прымяняць ядзерную зброю!
04.10.2024 12:39 Ответить
коровы обосрались
04.10.2024 12:39 Ответить
а шо , Красиво
04.10.2024 12:47 Ответить
Бульбаш ехал на мопеде и врезался в столб освещения, из-за чего свет и погас.
04.10.2024 12:51 Ответить
Це тільки початок
04.10.2024 12:52 Ответить
ну надеюсь у наших с десяток есть через перекупов. запрогроммировать, прямой наводкой запускать во время очередной атаки и свалить на ху йла. можно даже взад по московии
04.10.2024 13:07 Ответить
Слава Богу що не на нашій території!
Хай там більше бубухкає

Оце звичайно насторожує - є версії що це не РЕБ збиває а цапи шахедами провокують Бєлороссію на повторний вступ у війну . Або це не шахеди, а розвідувальні бпла, що фіксують роботу нашого пво і летять до Бульби, де з них знімають дані приладів
04.10.2024 13:07 Ответить
щось дуже гучно "знімають дані"
04.10.2024 13:11 Ответить
не страшно, це ж свої православні братушки
04.10.2024 13:25 Ответить
Бацька, бери калаш и звиздуй в Иран. Путлер тут ну совсем ни при чем. И да, попробуй бульбой сбивать, может поможет...
04.10.2024 17:37 Ответить
04.10.2024 19:48 Ответить
О, оце по братські!!!
04.10.2024 20:06 Ответить
І що цікаво, ніяка курва не вибігла подивитись що там гепнуло
06.10.2024 08:29 Ответить
 
 