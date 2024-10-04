Росія атакувала білоруське місто Калинковичі ударним БПЛА "Shahed-136". ВIДЕО

Російський ударний безпілотник "Shahed-136" атакував білоруське місто Калинковичі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис камери спостереження, яка зафіксувала звук польоту БПЛА та його вибух під час падіння у приватній забудові міста. На записі видно, що у результаті атаки безпілотника вимикається світло у будинках, які потрапляють у поле зору камери. Дані камери свідчать, що атака була здійснена третього жовтня приблизно о четвертій годині ранку.

