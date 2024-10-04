Росія атакувала білоруське місто Калинковичі ударним БПЛА "Shahed-136". ВIДЕО
Російський ударний безпілотник "Shahed-136" атакував білоруське місто Калинковичі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис камери спостереження, яка зафіксувала звук польоту БПЛА та його вибух під час падіння у приватній забудові міста. На записі видно, що у результаті атаки безпілотника вимикається світло у будинках, які потрапляють у поле зору камери. Дані камери свідчать, що атака була здійснена третього жовтня приблизно о четвертій годині ранку.
історія ще з літа 22-го триває
вусатий тарган за це знає, ставили по периметру мвг, панциря навіть приганяли. щоправда, як свідчить сьогодення, цього наразі немає
нам нема сенсу по нпз бити, бульбофюрер за це добре знає
цей дрон летів за курсом, закладеним до нього самими кацапами
щодо інших - згоден, де попало та шо попало, на жаль страждають наші мирні
вище навели карту
нпз у міхалках
-і єто правільно!!
Хай там більше бубухкає
Оце звичайно насторожує - є версії що це не РЕБ збиває а цапи шахедами провокують Бєлороссію на повторний вступ у війну . Або це не шахеди, а розвідувальні бпла, що фіксують роботу нашого пво і летять до Бульби, де з них знімають дані приладів