25 453 66

Росія атакувала білоруське місто Калинковичі ударним БПЛА "Shahed-136". ВIДЕО

Російський ударний безпілотник "Shahed-136" атакував білоруське місто Калинковичі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис камери спостереження, яка зафіксувала звук польоту БПЛА та його вибух під час падіння у приватній забудові міста. На записі видно, що у результаті атаки безпілотника вимикається світло у будинках, які потрапляють у поле зору камери. Дані камери свідчать, що атака була здійснена третього жовтня приблизно о четвертій годині ранку. 

+49
Дружба крєпнєт!
показати весь коментар
04.10.2024 12:07 Відповісти
+34
показати весь коментар
04.10.2024 12:20 Відповісти
+29
"бєй сваіх, чтоби чужиє баялись"
показати весь коментар
04.10.2024 12:07 Відповісти
svetu potušiļi
показати весь коментар
04.10.2024 12:06 Відповісти
Не сумуйте і всього вам найкращого! Здоров`я загиблим
показати весь коментар
04.10.2024 13:23 Відповісти
Що бульба не спиться.
показати весь коментар
04.10.2024 12:06 Відповісти
"бєй сваіх, чтоби чужиє баялись"
показати весь коментар
04.10.2024 12:07 Відповісти
эта ученія с прімінінієм
показати весь коментар
04.10.2024 12:41 Відповісти
Дружба крєпнєт!
показати весь коментар
04.10.2024 12:07 Відповісти
щоб не розслаблялись
показати весь коментар
04.10.2024 12:08 Відповісти
Війна жабів з гадюками
показати весь коментар
04.10.2024 12:09 Відповісти
Цілили в Одесу а попали в Калінковічі . А що на те скаже вусатий таракан ?
показати весь коментар
04.10.2024 12:10 Відповісти
Это скорее один из тех что на Киев летел, прошлой ночью.
показати весь коментар
04.10.2024 12:12 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2024 12:12 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2024 12:39 Відповісти
praņeslooooo
показати весь коментар
04.10.2024 12:41 Відповісти
Точно! 💩💩💩💩💩💩
показати весь коментар
04.10.2024 12:48 Відповісти
Надеюсь попали в дом любителя дружбы братских народов !!! Дружбе быть !!!!
показати весь коментар
04.10.2024 12:11 Відповісти
вусатий білорідар повинен нанести ядерний удар по московії , скільки можна терпіти вже
показати весь коментар
04.10.2024 12:11 Відповісти
Що, почали довбити одне одного як у фільмі про чужих?
показати весь коментар
04.10.2024 12:11 Відповісти
плять! дуже прикро. Перельот у 25 кілометрів. А пролетів же прямо над Міхалками... (((
показати весь коментар
04.10.2024 12:12 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2024 12:14 Відповісти
нпз ніфіга не прикритий ппо
показати весь коментар
04.10.2024 12:35 Відповісти
а який сенс пюреру турбуватись про ППО над МНПЗ? Він прекрасно розуміє, що з нашого боку йому нічого не загрожує допоки він діє гибрідно.
показати весь коментар
04.10.2024 12:43 Відповісти
пі@ари в цей об'єкт давно планують поцілити, щоби звинуватити нас
історія ще з літа 22-го триває
вусатий тарган за це знає, ставили по периметру мвг, панциря навіть приганяли. щоправда, як свідчить сьогодення, цього наразі немає
нам нема сенсу по нпз бити, бульбофюрер за це добре знає
показати весь коментар
04.10.2024 12:49 Відповісти
росіянам нема сенсу атакувати МНПЗ, бо звинуватити в цьому Україну не вдасться, і вони це знають, і пюрер це знає. Тому і ППО там нема. А от після цього інциденту пюреру вже треба подумати про ППО, бо нема гарантії, що українськім спеціалістам по спуфінгу таки вдасться підмінити сигнал GPS таким чином, що шахед прилетить на МНПЗ. І цей інцидент вчора вже може бути саме такою спробою.
показати весь коментар
04.10.2024 13:08 Відповісти
ніхто нічого не підміняв.
цей дрон летів за курсом, закладеним до нього самими кацапами
показати весь коментар
04.10.2024 14:27 Відповісти
цей дрон "заблукав" з Чернігівської області під впливом спуфінгу українського РЕБу. Кількість "повернутих" РЕБом шахедів на теріторію рф та білорусі вже нараховує кільк десятків.
показати весь коментар
04.10.2024 14:38 Відповісти
цей не "блукав
показати весь коментар
04.10.2024 14:42 Відповісти
Цього шахєда РЕБ вчора "завернув" з Житомирщини з району Коростеня.
показати весь коментар
04.10.2024 14:50 Відповісти
кожен залишається при своїй думці
показати весь коментар
04.10.2024 14:52 Відповісти
ну так. Тому і будуть і надалі залітати до білорусії з Чернігівщини та Житомирщіни, а там у глибині ловити вже справжній сигнал GPS, і знову повертатись на теріторію України. Через те, що у них збільшена б\ч за рахунок запасу палива, то часто буває, що вони падають де попало, у тому числі і на теріторії рф і білорусії.
показати весь коментар
04.10.2024 14:59 Відповісти
ви ж знаєте мою думку саме щодо цього дрона та його маршруту
щодо інших - згоден, де попало та шо попало, на жаль страждають наші мирні
показати весь коментар
04.10.2024 15:02 Відповісти
щодо цього конкретно дрона я свою думку вже висловив - просто у нього після "блукання" закінчилось пальне. Це вже не перший випадок. Падали і на теріторії рф.
показати весь коментар
04.10.2024 15:07 Відповісти
Була тут кілька років тому "Марися-білоруска" До виборів "бульбофюрера" - цілком адекватна. Лише лізла часто з повчаннями - "Как украинцам абустроить Украину"... З "Софією-Марією Дуглас" часто з цього приводу "гризлася" Я пробував їх примирить кілька разів. Але перед виборами - "махнув рукою" Бо коли білоруси "обісралися" з своєю "революцією в білих шкарпетках" і я почав їй та іншим білорусам ставить цілком законні питання - "Ви нас повчали - а де ж ваше "геройство?", вона "страшна абиделася..." і звідси щезла... Дуже запитать зараз хочеться, подібно Тарасу Бульбі: "Ну, що "відсиділися"? Адже війна прийшла і до вас!"
показати весь коментар
04.10.2024 22:09 Відповісти
я \ї\ памятаю.
показати весь коментар
04.10.2024 22:23 Відповісти
росіянам нема сенсу атакувати МНПЗ, бо звинуватити в цьому Україну не вдасться, і вони це знають, і пюрер це знає. Тому і ППО там нема. А от після цього інциденту пюреру вже треба подумати про ППО, бо нема гарантії, що українськім спеціалістам по спуфінгу таки вдасться підмінити сигнал GPS таким чином, що шахед прилетить на МНПЗ. І цей інцидент вчора вже може бути саме такою спробою.
показати весь коментар
04.10.2024 13:08 Відповісти
Залазьте в шкарпетках на лавки, квіти в руки ї з посмішкою зустрічайте братськи шахеди.
показати весь коментар
04.10.2024 12:15 Відповісти
додам - шкарпетки обов'язково повинні бути св'ятковими і білими .
показати весь коментар
04.10.2024 12:22 Відповісти
за "литвина" переживаю )) як там його дачний бункєр з запасами бульби пережив атаку братов його старших? ))) мєнтовська форма піддається одстіркі? ))
показати весь коментар
04.10.2024 12:16 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2024 12:20 Відповісти
Нічого там не вимикається. Видно, що ліхтарі як горіли, так і горять. Прото камера знизила чутливість під час спалаху від вибуху.
показати весь коментар
04.10.2024 12:20 Відповісти
Листя на кущі навіть не ворухнулися !!
показати весь коментар
04.10.2024 21:54 Відповісти
Зате у "бульбашів" "ворухнулося очко"...
показати весь коментар
06.10.2024 04:05 Відповісти
Сейчас бацька объявит, что злобные хохлы напали
показати весь коментар
04.10.2024 12:20 Відповісти
Вусатий ******** спише на Україну...
показати весь коментар
04.10.2024 12:22 Відповісти
ПС. Там недалеко Мозирський НПЗ - треба, щоб кацапи ****** (нашим буде менше роботи )
показати весь коментар
04.10.2024 12:31 Відповісти
шахєд пролетів над самим нпз
вище навели карту
нпз у міхалках
показати весь коментар
04.10.2024 12:37 Відповісти
Навіщо? А чим Лука репарації платитиме? Ти до мисливства маєш причетність? Про таку мисливську рушницю, "ТОЗ-БМ" чув? Коли Німеччина виплачувала репарації СРСР, то робила це, виробляючи продукцію для СРСР... Так от: "ТОЗ-БМ" - НІМЕЦЬКА рушниця І вироблялася саме в Німеччині... І німці поставляли її тривалий час нам... Ну а Лука буде нам поставлять нафтопродукти.......
показати весь коментар
06.10.2024 04:10 Відповісти
як казав Горбачов
-і єто правільно!!
показати весь коментар
04.10.2024 12:24 Відповісти
Скажуть завербований українцями.
показати весь коментар
04.10.2024 12:26 Відповісти
заРЭБований
показати весь коментар
04.10.2024 12:31 Відповісти
Он упал.
показати весь коментар
04.10.2024 12:33 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2024 12:35 Відповісти
Бацька! Час прымяняць ядзерную зброю!
показати весь коментар
04.10.2024 12:39 Відповісти
коровы обосрались
показати весь коментар
04.10.2024 12:39 Відповісти
а шо , Красиво
показати весь коментар
04.10.2024 12:47 Відповісти
Бульбаш ехал на мопеде и врезался в столб освещения, из-за чего свет и погас.
показати весь коментар
04.10.2024 12:51 Відповісти
Це тільки початок
показати весь коментар
04.10.2024 12:52 Відповісти
ну надеюсь у наших с десяток есть через перекупов. запрогроммировать, прямой наводкой запускать во время очередной атаки и свалить на ху йла. можно даже взад по московии
показати весь коментар
04.10.2024 13:07 Відповісти
Слава Богу що не на нашій території!
Хай там більше бубухкає

Оце звичайно насторожує - є версії що це не РЕБ збиває а цапи шахедами провокують Бєлороссію на повторний вступ у війну . Або це не шахеди, а розвідувальні бпла, що фіксують роботу нашого пво і летять до Бульби, де з них знімають дані приладів
показати весь коментар
04.10.2024 13:07 Відповісти
щось дуже гучно "знімають дані"
показати весь коментар
04.10.2024 13:11 Відповісти
не страшно, це ж свої православні братушки
показати весь коментар
04.10.2024 13:25 Відповісти
Бацька, бери калаш и звиздуй в Иран. Путлер тут ну совсем ни при чем. И да, попробуй бульбой сбивать, может поможет...
показати весь коментар
04.10.2024 17:37 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2024 19:48 Відповісти
О, оце по братські!!!
показати весь коментар
04.10.2024 20:06 Відповісти
І що цікаво, ніяка курва не вибігла подивитись що там гепнуло
показати весь коментар
06.10.2024 08:29 Відповісти
 
 