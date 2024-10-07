Четыре "Шахеда" залетели в Беларусь ночью и утром, - "Беларускі Гаюн"

По меньшей мере 4 "Шахеда" зашли в воздушное пространство Беларуси за ночь и утро 7 октября.

Отмечается, что за минувшую ночь и утро не менее четырех дронов-камикадзе типа "Шахед" залетели в воздушное пространство Беларуси.

Первый случай был зафиксирован в 23:27, когда дрон пересек границу из Черниговской области Украины в направлении города Хойники.

Как сообщают в мониторинговой группе, далее "Шахеды" заходили в Беларусь в 00:40, 04:06 и 08:35.

"Известно, что дрон, который залетел в Беларусь в районе Лоева в 04:06, покрутился в воздушном пространстве Беларуси около 40 минут и вернулся обратно в Украину, также подтверждено возвращение в Украину и последнего "Шахеда", залетевшего около 08:35", - добавили аналитики.

Ранее сообщалось, что ночью 7 октября сбиты 32 "Шахеды", еще 37 - локально потеряны.

