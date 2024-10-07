РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11168 посетителей онлайн
Новости
1 865 6

Четыре "Шахеда" залетели в Беларусь ночью и утром, - "Беларускі Гаюн"

Чотири

По меньшей мере 4 "Шахеда" зашли в воздушное пространство Беларуси за ночь и утро 7 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает аналитический проект "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что за минувшую ночь и утро не менее четырех дронов-камикадзе типа "Шахед" залетели в воздушное пространство Беларуси.

Первый случай был зафиксирован в 23:27, когда дрон пересек границу из Черниговской области Украины в направлении города Хойники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Беларуси за подрыв российского самолета А-50 в Мачулищах заочно осудили украинца, который вернулся домой в рамках обмена

Как сообщают в мониторинговой группе, далее "Шахеды" заходили в Беларусь в 00:40, 04:06 и 08:35.

"Известно, что дрон, который залетел в Беларусь в районе Лоева в 04:06, покрутился в воздушном пространстве Беларуси около 40 минут и вернулся обратно в Украину, также подтверждено возвращение в Украину и последнего "Шахеда", залетевшего около 08:35", - добавили аналитики.

У Білорусь залетіли російські Шахеди 7 жовтня

Ранее сообщалось, что ночью 7 октября сбиты 32 "Шахеды", еще 37 - локально потеряны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о "шахедах", залетающих в Беларусь: Сбиваем много, не смотрим, чьи они

Автор: 

Беларусь (7976) Шахед (1403)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
по картошку ?
показать весь комментарий
07.10.2024 14:29 Ответить
Та пох... Бульбофюрер сказав шо їм теж пох... Вони не розбираються чиї вони
показать весь комментарий
07.10.2024 14:31 Ответить
А може вони звідти й запускались...
показать весь комментарий
07.10.2024 14:32 Ответить
Терпіли
показать весь комментарий
07.10.2024 14:37 Ответить
А ви помітили, що у деяких ''шахедів'' ''нюх'' чи то на бульбу, чи то на вусатого таргана луку... а може на колорадських жуків...
показать весь комментарий
07.10.2024 15:24 Ответить
Ми помітили, що ця погань після збиття з пантелику РЕБом оговтується і летить туди, куди й хотіла летіти.
показать весь комментарий
07.10.2024 16:10 Ответить
 
 