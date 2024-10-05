В Беларуси за подрыв российского самолета А-50 в Мачулищах заочно осудили украинца, вернувшегося домой в рамках обмена

Минский городской суд огласил приговоры 12 гражданам Беларуси, которых обвинили в диверсии на военном аэродроме в Мачулищах в феврале 2023 года. Также заочно осудили украинца Николая Швеца, которого в июне передали Украине в рамках обмена.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 12 граждан Беларуси получили от двух до 25 лет колонии. Им инкриминировали до 11 уголовных статей, в том числе о терроризме и государственной измене. Часть приговоров вынесена заочно.

Кроме этого, к 25 годам лишения свободы приговорили и гражданина Украины Николая Швеца, которого следствие считает основным исполнителем диверсии. Его освободили из СИЗО в июне 2024 года и передали Украине в рамках обмена.

Журналисты пишут, что сроки получили и те обвиняемые, которые не принимали непосредственного участия в диверсии и могли не знать о ее подготовке, например, те, кто подвозил Николая Швеца или помогал ему снять квартиру.

