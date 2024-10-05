РУС
Новости
3 475 8

В Беларуси за подрыв российского самолета А-50 в Мачулищах заочно осудили украинца, вернувшегося домой в рамках обмена

У Білорусі заочно засудили українця

Минский городской суд огласил приговоры 12 гражданам Беларуси, которых обвинили в диверсии на военном аэродроме в Мачулищах в феврале 2023 года. Также заочно осудили украинца Николая Швеца, которого в июне передали Украине в рамках обмена.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 12 граждан Беларуси получили от двух до 25 лет колонии. Им инкриминировали до 11 уголовных статей, в том числе о терроризме и государственной измене. Часть приговоров вынесена заочно.

Кроме этого, к 25 годам лишения свободы приговорили и гражданина Украины Николая Швеца, которого следствие считает основным исполнителем диверсии. Его освободили из СИЗО в июне 2024 года и передали Украине в рамках обмена.

Журналисты пишут, что сроки получили и те обвиняемые, которые не принимали непосредственного участия в диверсии и могли не знать о ее подготовке, например, те, кто подвозил Николая Швеца или помогал ему снять квартиру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о "шахедах", залетающих в Беларусь: Сбиваем много, не смотрим, чьи они

Автор: 

Беларусь (7971) суд (25195)
Сортировать:
От би любителя картоплі відправили у відставку. Мразота гірше *****.
04.10.2024 23:50 Ответить
Коли десь на території БРСР вибухне черговий "шахед" з "наслідками" - бобачимо, "КОГО і ЯК засуджувать будуть...
04.10.2024 23:52 Ответить
Коли ми переможемо росію, то конфіскуємо усі А-50 і подаруємо вільній Білорусі аж дві штуки.
05.10.2024 00:06 Ответить
Та ***,зал.пу бульбашам гнидавим
05.10.2024 00:07 Ответить
Тій білорусі яка сателіт рашистів, з аеродромів якої рашисти розбомбили Чернігів, і куярили точками-у? Чи тої білорусі звідки на київ заходили рашиські колони? - Ааа, зрозумів, тої білорусі що до 2022 постачала бітум для 'великого ЗЕленого крадівництва'!
05.10.2024 14:13 Ответить
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
05.10.2024 01:32 Ответить
Лука Мудіщев скоріш за все на вакаціях в Османії. А чого переживати, з ЗЕрмаком в нього все ровно. ЗЕрмаку плювати, що Мудіщев віддав всі снаряд , танки, арту для вбивств українців.
05.10.2024 06:42 Ответить
Надеюсь его 🏆
