У Білорусі за підрив російського літака А-50 у Мачулищах заочно засудили українця, який повернувся додому в межах обміну

Мінський міський суд оголосив вироки 12 громадянам Білорусі, яких звинуватили у диверсії на військовому аеродромі в Мачулищах у лютому 2023 року. Також заочно засудили українця Миколу Швеця, якого у червні передали Україні в межах обміну.

Зазначається, що 12 громадян Білорусі отримали від двох до 25 років колонії. Їм інкримінували до 11 кримінальних статей, у тому числі про тероризм та державну зраду. Частина вироків ухвалена заочно.

Окрім цього, до 25 років позбавлення волі засудили і громадянина України Миколу Швеця, якого слідство вважає основним виконавцем диверсії. Його звільнили із СІЗО у червні 2024 року та передали Україні в межах обміну.

Журналісти пишуть, що терміни отримали і ті обвинувачені, які не брали безпосередньої участі в диверсії та могли не знати про її підготовку, наприклад, ті, хто підвозив Миколу Швеця чи допомагав йому винайняти квартиру.

