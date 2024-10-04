УКР
У Білорусі за підрив російського літака А-50 у Мачулищах заочно засудили українця, який повернувся додому в межах обміну

У Білорусі заочно засудили українця

Мінський міський суд оголосив вироки 12 громадянам Білорусі, яких звинуватили у диверсії на військовому аеродромі в Мачулищах у лютому 2023 року. Також заочно засудили українця Миколу Швеця, якого у червні передали Україні в межах обміну.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 12 громадян Білорусі отримали від  двох до 25 років колонії. Їм інкримінували до 11 кримінальних статей, у тому числі про тероризм та державну зраду. Частина вироків ухвалена заочно.

Окрім цього, до 25 років позбавлення волі засудили і громадянина України Миколу Швеця, якого слідство вважає основним виконавцем диверсії. Його звільнили із СІЗО у червні 2024 року та передали Україні в межах обміну.

Журналісти пишуть, що терміни отримали і ті обвинувачені, які не брали безпосередньої участі в диверсії та могли не знати про її підготовку, наприклад, ті, хто підвозив Миколу Швеця чи допомагав йому винайняти квартиру.

От би любителя картоплі відправили у відставку. Мразота гірше *****.
04.10.2024 23:50 Відповісти
Коли десь на території БРСР вибухне черговий "шахед" з "наслідками" - бобачимо, "КОГО і ЯК засуджувать будуть...
04.10.2024 23:52 Відповісти
Коли ми переможемо росію, то конфіскуємо усі А-50 і подаруємо вільній Білорусі аж дві штуки.
05.10.2024 00:06 Відповісти
Та ***,зал.пу бульбашам гнидавим
05.10.2024 00:07 Відповісти
Тій білорусі яка сателіт рашистів, з аеродромів якої рашисти розбомбили Чернігів, і куярили точками-у? Чи тої білорусі звідки на київ заходили рашиські колони? - Ааа, зрозумів, тої білорусі що до 2022 постачала бітум для 'великого ЗЕленого крадівництва'!
05.10.2024 14:13 Відповісти
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
05.10.2024 01:32 Відповісти
Лука Мудіщев скоріш за все на вакаціях в Османії. А чого переживати, з ЗЕрмаком в нього все ровно. ЗЕрмаку плювати, що Мудіщев віддав всі снаряд , танки, арту для вбивств українців.
05.10.2024 06:42 Відповісти
Надеюсь его 🏆
