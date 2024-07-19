У Білорусі до смертної кари засудили громадянина Німеччини, - ЗМІ

У Білорусі засудили до смертної кари громадянина Німеччини Ріко Крієгера (Rico Krieger).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт Motolko Help.

Зазначається, що вирок оголосив наприкінці червня 2024 року Мінський обласний суд.

Чоловіка звинуватили за статтями: "незаконні дії щодо вогнепальної зброї", "приведення в непридатність транспорту чи шляхів сполучення", "створення чи участь у "екстремістському" формуванні", "агентурна діяльність", "найманство" та "акт тероризму".

Відомо, що в Німеччині у чоловіка залишилася неповнолітня дитина. Наразі невідомо, чи був вирок оскаржений чи опротестований, і чи він набрав законної сили.

Також читайте: У Держдумі РФ обговорюють можливість повернення смертної кари після теракту в "Крокус Сіті Хол"