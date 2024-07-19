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У Білорусі до смертної кари засудили громадянина Німеччини, - ЗМІ

У Білорусі засудили до смертної кари громадянина Німеччини

У Білорусі засудили до смертної кари громадянина Німеччини Ріко Крієгера (Rico Krieger).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт Motolko Help.

Зазначається, що вирок оголосив наприкінці червня 2024 року Мінський обласний суд.

Чоловіка звинуватили за статтями: "незаконні дії щодо вогнепальної зброї", "приведення в непридатність транспорту чи шляхів сполучення", "створення чи участь у "екстремістському" формуванні", "агентурна діяльність", "найманство" та "акт тероризму".

Відомо, що в Німеччині у чоловіка залишилася неповнолітня дитина. Наразі невідомо, чи був вирок оскаржений чи опротестований, і чи він набрав законної сили.

Також читайте: У Держдумі РФ обговорюють можливість повернення смертної кари після теракту в "Крокус Сіті Хол"

Автор: 

Білорусь (7987) Німеччина (7535) смертна кара (59)


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Топ коментарі
+25
Не може МЗС Німеччини реагувати. Бо буде екскалація.
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19.07.2024 17:36 Відповісти
+22
16:08
17:04
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19.07.2024 17:06 Відповісти
+17
Ти приходь подружка в гості, - павук мусі говорив (с)
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19.07.2024 17:10 Відповісти
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16:08
17:04
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19.07.2024 17:06 Відповісти
Двоємисліє. Для диктатур це нормальний стан.
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19.07.2024 17:08 Відповісти
Ти приходь подружка в гості, - павук мусі говорив (с)
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19.07.2024 17:10 Відповісти
Одразу видно хто Орвела читав)
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19.07.2024 17:23 Відповісти
Його багато хто читав, це класика.
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19.07.2024 17:25 Відповісти
помоему это такой троллинг... типа "Просим в гости"
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19.07.2024 17:20 Відповісти
и все такие: "ооо, нужно в Белорусию сьездить, купить пару мешков картохи на зиму"
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19.07.2024 19:29 Відповісти
*****,головне не допустити ескалації
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19.07.2024 17:11 Відповісти
І як реагує МЗС Німеччини?
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19.07.2024 17:12 Відповісти
Не може МЗС Німеччини реагувати. Бо буде екскалація.
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19.07.2024 17:36 Відповісти
Тобто Людина нікого не вбила, не грабувала в за це вишка. А Щікотилі иабу умовно далиб
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19.07.2024 17:17 Відповісти
Набір "статей" у новині...ні про що.Так можна кінчити і за пиріжок на базарі
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19.07.2024 17:38 Відповісти
а де посилання за що саме
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19.07.2024 17:35 Відповісти
Ого, і як Німеччина зреагувала, тільки не даними про дитину. Це серйозно, досить серйозно
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19.07.2024 17:44 Відповісти
Х... Хоче забрати з німецької тюрми кіллера з управління Авер'янова. Звідти і солсберзські отруювачі. Сам х.....щойно дав строк одному журналюзі. А мінський маньяк по совєту друга Х.... підсуєтився і приговорив німця -тепер не відкрутяться. Все як з баскетболісткою, яку обміняли на торгівця зброєю, друга Сєчина.
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19.07.2024 18:20 Відповісти
Шольц, ау!
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19.07.2024 18:45 Відповісти
Как раз ********** на днях ввела безвизовый режим с европейскими странами, чтобы побольше набрать заложников, по примеру(а может и по заказу) старшого брата. И этого Кригера возможно помилуют, а потом они его выставят на обмен с каким-нибудь отморозком, осужденным на Западе.
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19.07.2024 19:01 Відповісти
"КрИгера", ie = и
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19.07.2024 19:02 Відповісти
якщо людина дурачок, і не розуміє, що в країні з диктатурою небезпечно, та ще й ця країна заявляє, що європка - зло, то хто йому лікар?
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19.07.2024 19:08 Відповісти
Та то до сраки. Як засудили так і одсудять, перевіряють реакцію.. зараз луці « натикають моркви» по самі мозирський нпз, нічого тому німцю не буде
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19.07.2024 19:22 Відповісти
Так вот зачем Лукашенка ввёл временный безвизовый режим для граждан ЕС...
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19.07.2024 20:32 Відповісти
Нет уже такой страны. Правильно писать, *окупированная беларашка*
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19.07.2024 22:18 Відповісти
 
 