В Беларуси к смертной казни приговорили гражданина Германии, - СМИ

В Беларуси приговорили к смертной казни гражданина Германии Рико Криегера (Rico Krieger).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект Motolko Help.

Отмечается, что приговор огласил в конце июня 2024 года Минский областной суд.

Мужчину обвинили по статьям: "незаконные действия в отношении огнестрельного оружия", "приведение в негодность транспорта или путей сообщения", "создание или участие в "экстремистском" формировании", "агентурная деятельность", "наемничество" и "акт терроризма".

Известно, что в Германии у мужчины остался несовершеннолетний ребенок. Пока неизвестно, был ли приговор обжалован или опротестован, и вступил ли он в законную силу.

Также читайте: В Госдуме РФ обсуждают возможность возвращения смертной казни после теракта в "Крокус Сити Холл"