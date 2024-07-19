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В Беларуси к смертной казни приговорили гражданина Германии, - СМИ

У Білорусі засудили до смертної кари громадянина Німеччини

В Беларуси приговорили к смертной казни гражданина Германии Рико Криегера (Rico Krieger).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект Motolko Help.

Отмечается, что приговор огласил в конце июня 2024 года Минский областной суд.

Мужчину обвинили по статьям: "незаконные действия в отношении огнестрельного оружия", "приведение в негодность транспорта или путей сообщения", "создание или участие в "экстремистском" формировании", "агентурная деятельность", "наемничество" и "акт терроризма".

Известно, что в Германии у мужчины остался несовершеннолетний ребенок. Пока неизвестно, был ли приговор обжалован или опротестован, и вступил ли он в законную силу.

Также читайте: В Госдуме РФ обсуждают возможность возвращения смертной казни после теракта в "Крокус Сити Холл"

Автор: 

Беларусь (7937) Германия (7099) смертная казнь (109)


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Топ комментарии
+25
Не може МЗС Німеччини реагувати. Бо буде екскалація.
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19.07.2024 17:36 Ответить
+22
16:08
17:04
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19.07.2024 17:06 Ответить
+17
Ти приходь подружка в гості, - павук мусі говорив (с)
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19.07.2024 17:10 Ответить
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16:08
17:04
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19.07.2024 17:06 Ответить
Двоємисліє. Для диктатур це нормальний стан.
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19.07.2024 17:08 Ответить
Ти приходь подружка в гості, - павук мусі говорив (с)
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19.07.2024 17:10 Ответить
Одразу видно хто Орвела читав)
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19.07.2024 17:23 Ответить
Його багато хто читав, це класика.
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19.07.2024 17:25 Ответить
помоему это такой троллинг... типа "Просим в гости"
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19.07.2024 17:20 Ответить
и все такие: "ооо, нужно в Белорусию сьездить, купить пару мешков картохи на зиму"
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19.07.2024 19:29 Ответить
*****,головне не допустити ескалації
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19.07.2024 17:11 Ответить
І як реагує МЗС Німеччини?
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19.07.2024 17:12 Ответить
Не може МЗС Німеччини реагувати. Бо буде екскалація.
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19.07.2024 17:36 Ответить
Тобто Людина нікого не вбила, не грабувала в за це вишка. А Щікотилі иабу умовно далиб
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19.07.2024 17:17 Ответить
Набір "статей" у новині...ні про що.Так можна кінчити і за пиріжок на базарі
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19.07.2024 17:38 Ответить
а де посилання за що саме
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19.07.2024 17:35 Ответить
Ого, і як Німеччина зреагувала, тільки не даними про дитину. Це серйозно, досить серйозно
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19.07.2024 17:44 Ответить
Х... Хоче забрати з німецької тюрми кіллера з управління Авер'янова. Звідти і солсберзські отруювачі. Сам х.....щойно дав строк одному журналюзі. А мінський маньяк по совєту друга Х.... підсуєтився і приговорив німця -тепер не відкрутяться. Все як з баскетболісткою, яку обміняли на торгівця зброєю, друга Сєчина.
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19.07.2024 18:20 Ответить
Шольц, ау!
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19.07.2024 18:45 Ответить
Как раз ********** на днях ввела безвизовый режим с европейскими странами, чтобы побольше набрать заложников, по примеру(а может и по заказу) старшого брата. И этого Кригера возможно помилуют, а потом они его выставят на обмен с каким-нибудь отморозком, осужденным на Западе.
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19.07.2024 19:01 Ответить
"КрИгера", ie = и
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19.07.2024 19:02 Ответить
якщо людина дурачок, і не розуміє, що в країні з диктатурою небезпечно, та ще й ця країна заявляє, що європка - зло, то хто йому лікар?
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19.07.2024 19:08 Ответить
Та то до сраки. Як засудили так і одсудять, перевіряють реакцію.. зараз луці « натикають моркви» по самі мозирський нпз, нічого тому німцю не буде
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19.07.2024 19:22 Ответить
Так вот зачем Лукашенка ввёл временный безвизовый режим для граждан ЕС...
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19.07.2024 20:32 Ответить
Нет уже такой страны. Правильно писать, *окупированная беларашка*
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19.07.2024 22:18 Ответить
 
 