В Беларуси к смертной казни приговорили гражданина Германии, - СМИ
В Беларуси приговорили к смертной казни гражданина Германии Рико Криегера (Rico Krieger).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект Motolko Help.
Отмечается, что приговор огласил в конце июня 2024 года Минский областной суд.
Мужчину обвинили по статьям: "незаконные действия в отношении огнестрельного оружия", "приведение в негодность транспорта или путей сообщения", "создание или участие в "экстремистском" формировании", "агентурная деятельность", "наемничество" и "акт терроризма".
Известно, что в Германии у мужчины остался несовершеннолетний ребенок. Пока неизвестно, был ли приговор обжалован или опротестован, и вступил ли он в законную силу.
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