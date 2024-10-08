Знищено 18 із 19 "Шахедів", один повернувся в Росію, - Повітряні сили
У ніч на 8 жовтня 2024 року ворог бив по Україні з використанням балістичних ракет та "Шахедів".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Скільки повітряних цілей фіксувалося?
За даними Повітряних сил, із 19.00 7 жовтня по 08.30 8 жовтня ворог задав удару по Одещині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із окупованого Криму, а також 19-ма ударними БпЛА із Приморсько-Ахтарська (РФ).
Що вдалося знищити нашій ППО?
Як зазначається, у результаті протиповітряного бою усі ворожі безпілотники ліквідовано у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях: 18 збито авіацією, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та РЕБ Сил оборони України, ще один ударний БпЛА повернувся в Росію!
Як повідомлялося, в ніч на 8 жовтня російські окупанти запустили по Україні "Шахеди". Також зазначалося, що через атаку "Шахедів" у Чорноморську горіла багатоповерхівка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Привіт, "родичу"... Куди зібрався?
- К хахлам! В гости...
- Та не швиди ти так! Ми ж з тобою "братні народи представляємо! Давай посидимо, по чарці вип"ємо, про життя поговоримо...
- Давай!
Сіли, випили... Українець п"є, та салом закушує... А кацап чарку за чаркою лигає та рукавом ******* - щоб горілки більше влізло...
Через деякий час кацап почав "носом клювать"...
- О-о-о, браток! Щось тебе зовсім розвезло.... Пішли, я тебе додому проведу.....
Тобто по вашому "втрачені" шлюхеди третю добу ще літають?
Напевне їх в повітрі хто дозаправляє або вони приземляються на ближні заправки для дозаправки?
Може вони на атомній батарейці?
Поясніть.
Ну нехай - телефон.
Ви вважаєте що "телефон" на шлюхеді працює на атомній батарейці?
Інакше ніяк - щоб відеокамера 24х7 транслювала наживо треба ну... дизель-бензо-генератор...
Питання що може знімати камера лежачого шлюхеда в Поліських болотах залишається відкрите.