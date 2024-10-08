Знищено 18 із 19 "Шахедів", один повернувся в Росію, - Повітряні сили

У ніч на 8 жовтня 2024 року ворог бив по Україні з використанням балістичних ракет та "Шахедів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Скільки повітряних цілей фіксувалося?

За даними Повітряних сил, із 19.00 7 жовтня по 08.30 8 жовтня ворог задав удару по Одещині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із окупованого Криму, а також 19-ма ударними БпЛА із Приморсько-Ахтарська (РФ).

Що вдалося знищити нашій ППО?

Як зазначається, у результаті протиповітряного бою усі ворожі безпілотники ліквідовано у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях: 18 збито авіацією, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та РЕБ Сил оборони України, ще один ударний БпЛА повернувся в Росію!

Як повідомлялося, в ніч на 8 жовтня російські окупанти запустили по Україні "Шахеди". Також зазначалося, що через атаку "Шахедів" у Чорноморську горіла багатоповерхівка.