Знищено 18 із 19 "Шахедів", один повернувся в Росію, - Повітряні сили

Робота ППО по Шахедах

У ніч на 8 жовтня 2024 року ворог бив по Україні з використанням балістичних ракет та "Шахедів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Скільки повітряних цілей фіксувалося?

За даними Повітряних сил, із 19.00 7 жовтня по 08.30 8 жовтня ворог задав удару по Одещині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із окупованого Криму, а також 19-ма ударними БпЛА із Приморсько-Ахтарська (РФ).

Що вдалося знищити нашій ППО?

Як зазначається, у результаті протиповітряного бою усі ворожі безпілотники ліквідовано у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях: 18 збито авіацією, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та РЕБ Сил оборони України, ще один ударний БпЛА повернувся в Росію!

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві була тривога, на Київщині працюють сили ППО (оновлено)

Як повідомлялося, в ніч на 8 жовтня російські окупанти запустили по Україні "Шахеди". Також зазначалося, що через атаку "Шахедів" у Чорноморську горіла багатоповерхівка. 

Автор: 

Такий - та ну нах, полечу додому...
показати весь коментар
08.10.2024 09:14 Відповісти
Зустрічаються два БПЛА у повітрі. Український каже:
- Привіт, "родичу"... Куди зібрався?
- К хахлам! В гости...
- Та не швиди ти так! Ми ж з тобою "братні народи представляємо! Давай посидимо, по чарці вип"ємо, про життя поговоримо...
- Давай!
Сіли, випили... Українець п"є, та салом закушує... А кацап чарку за чаркою лигає та рукавом ******* - щоб горілки більше влізло...
Через деякий час кацап почав "носом клювать"...
- О-о-о, браток! Щось тебе зовсім розвезло.... Пішли, я тебе додому проведу.....
показати весь коментар
08.10.2024 09:43 Відповісти
"Локаційно втрачені"сьогодні відсутні?
показати весь коментар
08.10.2024 09:22 Відповісти
"Локаційно втрачені" якраз проводять розвідку..в реальному часі...дивляться звідки випускаються ракєти...от так і втрачаються Петріоти.
показати весь коментар
08.10.2024 09:25 Відповісти
Частина "локаційно втрачених" валяється по лісах та полях... На Рівненщині лісники на днях знайшли в березняку шмаття "шахеда" і цілу боєголовку. "Заблудився" - після того як засоби РЕБ "мізки засрали".... Бензин закінчився - і впав...На Сумщині в полях такі самі валяються (писав хтось з дописувачів позавчора) Над нами "не долітають" до Києва - валять хлопці, перехоплюючи по дорозі (Тиждень тому, казали - саме розвідника "вальнули")
показати весь коментар
08.10.2024 09:36 Відповісти
Тобто ви вважаєте,що не проводиться розвідка оцими дронами ? Я вважаю,що маскалі не такі дурні,як нам би хотілось. Оці "Локаційно втрачені" і є приманки ,або розвідники,для виявлення наших засобів ППО.
показати весь коментар
08.10.2024 09:53 Відповісти
Нічого не зрозумів?
Тобто по вашому "втрачені" шлюхеди третю добу ще літають?
Напевне їх в повітрі хто дозаправляє або вони приземляються на ближні заправки для дозаправки?
Може вони на атомній батарейці?
Поясніть.
показати весь коментар
08.10.2024 12:41 Відповісти
У вас є мобільний телефон ? він має відеокамеру ? він має флеш накопичувач?ваш телефон може передавати відео чи зоображення з геолокаційними координатами ?
показати весь коментар
08.10.2024 13:07 Відповісти
Ваш телефон літає? На бензиновому моторі?
Ну нехай - телефон.
Ви вважаєте що "телефон" на шлюхеді працює на атомній батарейці?
Інакше ніяк - щоб відеокамера 24х7 транслювала наживо треба ну... дизель-бензо-генератор...
Питання що може знімати камера лежачого шлюхеда в Поліських болотах залишається відкрите.
показати весь коментар
08.10.2024 13:14 Відповісти
 
 