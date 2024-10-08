Атака "Шахедів" на Одещину: у Чорноморську горіла багатоповерхівка. ФОТОрепортаж

Війська РФ у ніч на 8 жовтня 2024 року упродовж чотирьох годин тероризували Одещину ударними безпілотниками.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сили ППО знищили більшість "Шахедів".

"На щастя, обійшлося без людських жертв та постраждалих. У Чорноморську внаслідок атаки сталося загорання квартир на 4-му, 5-му та 6-му поверхах. Пожежу оперативно ліквідували наші вогнеборці. Також в Одеському районі пошкоджено перекриття та стіни адміністративно-виробничої будівлі з подальшим загоранням, вогонь на площі 50 м2 було ліквідовано. Ще один безпілотник впав на відкритій території без детонації", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч на 6 жовтня 2024 року російські війська атакували український порт Південний. Пошкоджено цивільне судно "PARESA" під прапором Сент-Кітс і Невіс. Також напередодні РФ вдарила балістикою по судну під прапором Палау в Одесі: загинув українець, ще п’ятеро іноземців постраждали.