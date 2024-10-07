УКР
Рашисти атакували порт Південний: пошкоджено цивільне судно. ФОТОрепортаж

У ніч на 6 жовтня 2024 року російські війська атакували український порт Південний. Пошкоджено цивільне судно "PARESA" під прапором Сент-Кітс і Невіс.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій, передає Цензор.НЕТ.

Судно було завантажено зерном кукурудзи для експорту.

Ніхто з 15 членів екіпажу, громадян Єгипту та Сирії, не постраждав. Всього на судно було завантажено близько 6 тисяч тонн української кукурудзи.

Росіяни заявили про нібито знищення військового вантажу.

"Загалом, це вже 20-те цивільне судно, що зазнало ушкоджень внаслідок російських атак. Кілька тижнів тому країна-терорист вдарила по судну, що везло пшеницю в Єгипет. Це не що інше, як спроби росії вплинути на успішну роботу Українського морського продовольчого коридору та поставити під загрозу світову продовольчу безпеку", - сказав віцепрем’єр-міністр України Олексій Кулеба.

РФ вдарила по порту Південний: пошкоджено цивільне судно
Чому б не відповісти по танкерам з новоросійську? Якщо орочня не хоче зберігати паритет на ЧМ, то 40% кацапського експорту йде прямо звідти..
показати весь коментар
07.10.2024 14:26 Відповісти
чим? дрони малоефективні. Своїх ракет немає. Чужими бити не можна.
показати весь коментар
07.10.2024 14:31 Відповісти
Магурами, очевидно.
показати весь коментар
07.10.2024 14:33 Відповісти
Щось давно не прилітало в новорашистський порт, знов бережуть виборчу кампанію в США (цінами на нафту) 😡!
показати весь коментар
07.10.2024 14:38 Відповісти
Порт щільно прикритий ППО була одна спроба беспілотниками, десь є відео там пуски з різних сторін. Треба західні ракети а вони не дозволять тому що зупинка екпорту підніме в них інфляцію.

В морі треба атакувати коли вони пливуть звідти з доказами що там були, але це точно сприймуть негативно на заході атака в нейтральних водах на цивільне судно і є політичні ризики.
показати весь коментар
07.10.2024 15:48 Відповісти
полум'яний привіт дружньому Єгипту від братньої Росососії....
країни-мазохісти Африки та й загалом "Глобальний Південь", ви й надалі цілуйте у сраку міжнародних терористів-людожерів..
показати весь коментар
07.10.2024 14:48 Відповісти
Топити кацапські танкери у Чорному морі.
показати весь коментар
07.10.2024 16:06 Відповісти
Треба у новососісську пару танкерів притопити…
показати весь коментар
07.10.2024 16:46 Відповісти
 
 