Рашисти атакували порт Південний: пошкоджено цивільне судно. ФОТОрепортаж

У ніч на 6 жовтня 2024 року російські війська атакували український порт Південний. Пошкоджено цивільне судно "PARESA" під прапором Сент-Кітс і Невіс.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій, передає Цензор.НЕТ.

Судно було завантажено зерном кукурудзи для експорту.

Ніхто з 15 членів екіпажу, громадян Єгипту та Сирії, не постраждав. Всього на судно було завантажено близько 6 тисяч тонн української кукурудзи.

Росіяни заявили про нібито знищення військового вантажу.

"Загалом, це вже 20-те цивільне судно, що зазнало ушкоджень внаслідок російських атак. Кілька тижнів тому країна-терорист вдарила по судну, що везло пшеницю в Єгипет. Це не що інше, як спроби росії вплинути на успішну роботу Українського морського продовольчого коридору та поставити під загрозу світову продовольчу безпеку", - сказав віцепрем’єр-міністр України Олексій Кулеба.

