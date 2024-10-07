Рашисти атакували порт Південний: пошкоджено цивільне судно. ФОТОрепортаж
У ніч на 6 жовтня 2024 року російські війська атакували український порт Південний. Пошкоджено цивільне судно "PARESA" під прапором Сент-Кітс і Невіс.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій, передає Цензор.НЕТ.
Судно було завантажено зерном кукурудзи для експорту.
Ніхто з 15 членів екіпажу, громадян Єгипту та Сирії, не постраждав. Всього на судно було завантажено близько 6 тисяч тонн української кукурудзи.
Росіяни заявили про нібито знищення військового вантажу.
"Загалом, це вже 20-те цивільне судно, що зазнало ушкоджень внаслідок російських атак. Кілька тижнів тому країна-терорист вдарила по судну, що везло пшеницю в Єгипет. Це не що інше, як спроби росії вплинути на успішну роботу Українського морського продовольчого коридору та поставити під загрозу світову продовольчу безпеку", - сказав віцепрем’єр-міністр України Олексій Кулеба.
В морі треба атакувати коли вони пливуть звідти з доказами що там були, але це точно сприймуть негативно на заході атака в нейтральних водах на цивільне судно і є політичні ризики.
країни-мазохісти Африки та й загалом "Глобальний Південь", ви й надалі цілуйте у сраку міжнародних терористів-людожерів..