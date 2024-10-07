Ворог вдарив по Костянтинівці, поранено чотирьох цивільних

7 жовтня російські загарбники завдали авіаудару по Костянтинівці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Попередньо, ворог атакував населений пункт "КАБ-250" з УМПК.

"У зоні ураження опинилась територія приватного підприємства, де зазнали тілесних ушкоджень четверо робітників – двоє чоловіків 41 і 55 років та 55 і 61-річна жінки. З мінно-вибуховими травмами, осколковими пораненнями й контузіями громадян доставлено до медичного закладу, де надано кваліфіковану допомогу.

Також у Костянтинівці вибуховою хвилею пошкоджено фасади житлових будинків і автотранспорт.

