Ворог вдарив по Костянтинівці, поранено чотирьох цивільних
7 жовтня російські загарбники завдали авіаудару по Костянтинівці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.
Попередньо, ворог атакував населений пункт "КАБ-250" з УМПК.
"У зоні ураження опинилась територія приватного підприємства, де зазнали тілесних ушкоджень четверо робітників – двоє чоловіків 41 і 55 років та 55 і 61-річна жінки. З мінно-вибуховими травмами, осколковими пораненнями й контузіями громадян доставлено до медичного закладу, де надано кваліфіковану допомогу.
Також у Костянтинівці вибуховою хвилею пошкоджено фасади житлових будинків і автотранспорт.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль