Враг ударил по Константиновке, ранены четыре гражданских

7 октября российские захватчики нанесли авиаудар по Константиновке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Предварительно, враг атаковал населенный пункт "КАБ-250" с УМПК.

"В зоне поражения оказалась территория частного предприятия, где получили телесные повреждения четверо рабочих - двое мужчин 41 и 55 лет и 55 и 61-летняя женщины. С минно-взрывными травмами, осколочными ранениями и контузиями граждане доставлены в медицинское учреждение, где оказана квалифицированная помощь.

Также в Константиновке взрывной волной повреждены фасады жилых домов и автотранспорт.

