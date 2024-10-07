Враг ударил по Константиновке, ранены четыре гражданских
7 октября российские захватчики нанесли авиаудар по Константиновке.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.
Предварительно, враг атаковал населенный пункт "КАБ-250" с УМПК.
"В зоне поражения оказалась территория частного предприятия, где получили телесные повреждения четверо рабочих - двое мужчин 41 и 55 лет и 55 и 61-летняя женщины. С минно-взрывными травмами, осколочными ранениями и контузиями граждане доставлены в медицинское учреждение, где оказана квалифицированная помощь.
Также в Константиновке взрывной волной повреждены фасады жилых домов и автотранспорт.
