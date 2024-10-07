РУС
Враг ударил по Константиновке, ранены четыре гражданских

Удар по Костянтинівці

7 октября российские захватчики нанесли авиаудар по Константиновке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Предварительно, враг атаковал населенный пункт "КАБ-250" с УМПК.

"В зоне поражения оказалась территория частного предприятия, где получили телесные повреждения четверо рабочих - двое мужчин 41 и 55 лет и 55 и 61-летняя женщины. С минно-взрывными травмами, осколочными ранениями и контузиями граждане доставлены в медицинское учреждение, где оказана квалифицированная помощь.

Также в Константиновке взрывной волной повреждены фасады жилых домов и автотранспорт.

обстрел (29135) Донецкая область (10572) Константиновка (1897)
