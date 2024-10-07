РУС
508 2

Сутки в Донецкой области: трое погибших и 10 раненых, среди них - шестилетний ребенок. ФОТО

Российские захватчики за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты Волновахского, Покровского, Краматорского и Бахмутского районов. Есть погибшие и раненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Волновахский район

В Максимовке Угледарской ТГ повреждены 14 домов.

Покровский район

В Ильинце Кураховской ТГ 1 человек погиб и 1 ранен; обстреляны Курахово, Кураховка, Веселый Гай, Сонцовка.

6 октября в 17:00 в результате артобстрела пгт Шевченко поврежден частный дом. Местная жительница 1954 года рождения получила осколочное ранение позвоночника.

В 19.03 произошло возгорание кровли религиозного сооружения (неработающее) на площади 250 м кв. Спасателям удалось укротить пожар в 23.50.

Около 19:06 в Покровске был зафиксирован сброс боеприпаса БпЛА. В результате обстрела поврежден гражданский автомобиль, водитель которого двигался по ул. Защитников Украины.

Краматорский район

В Лимане повреждены 5 домов, в Торском - 2, в Заречном - 1. В Николаевке повреждены 17 частных домов, многоэтажка, админздание, общежитие и 2 склада. В Константиновке 1 человек погиб и 2 ранены; повреждены 12 частных домов, 4 многоэтажки, 2 админздания, магазин, кафе, почта, банк, 2 линии электропередач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали авто волонтеров в Донецкой области: один погибший и один пострадавший

Окупанти обстріляли Донеччину
Бахмутский район

В Северске повреждены 2 многоэтажки и 2 частных дома. В Часовом Яру 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 9 частных домов. В Торецке ранен человек, поврежден дом.

Всего за сутки россияне 29 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Эвакуированы 267 человек, в том числе 29 детей.

Ось такий він "русский мир"за яке тупе донецьке і луганське бидло так ратувало ,варвари знищили пів області як вам там жителі Донецька ?
показать весь комментарий
07.10.2024 10:56 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2024 11:00 Ответить
 
 