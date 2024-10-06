РУС
Россияне атаковали авто волонтеров в Донецкой области: один погибший и один пострадавший

На Донеччині окупанти здрона атакували волонтерів

В воскресенье, 6 октября, российские захватчики атаковали FPV-дроном автомобиль волонтеров в населенном пункте Ильинка в Донецкой области. Один волонтер погиб, другой пострадал.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, 6 октября 2024 года в с. Ильинка Кураховской громады российская армия атаковала fpv-дроном автомобиль, в котором находились представители волонтерской организации",- рассказали в ведомстве.

Волонтеры направлялись эвакуировать гражданских из опасного региона.

В результате вражеской дроновой атаки погиб 37-летний волонтер, а его 32-летний коллега получил акубаротравму.

Смотрите также: Волонтеры БФ "Вместе для Украины" попали под обстрел рашистов КАБами на Сумщине. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (29099) Донецкая область (10548) волонтеры (2652)
Шана загиблому, одужання пораненому, як же так чому цивільні знаходяться майже на лінії боєзіткнення?
06.10.2024 21:02 Ответить
Мразі кацапські.
06.10.2024 21:15 Ответить
Кацапи , краще здохніть , бидлота тупорила 👹
