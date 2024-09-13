Волонтеры БФ "Разом для України" попали под обстрел рашистов Кабами на Сумщине. ВИДЕО
Утром 13 сентября российские захватчики атаковали управляемыми авиабомбами Ямпольскую громаду на Сумщине. Волонтеры благотворительного фонда "Разом для України" попали под обстрел возле больницы.
Об этом сообщается на официальной странице фонда в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что волонтеры попали под обстрел во время разгрузки гуманитарного груза для Ямпольской больницы.
В частности, по их словам, две авиабомбы взорвались в 100 метрах от больницы.
По данным фонда, волонтеры и персонал больницы остались без серьезных повреждений, однако в самом здании медицинского учреждения вылетели стекла, а автомобильная техника и сама гуманитарная помощь были посечены осколками.
После обстрела в больницу начали свозить раненых местных, среди которых были преимущественно женщины, дети и пожилые люди, которым оказывали помощь в экстремальных условиях в подвальных помещениях.
"После обострения ситуации на Курщине и пограничье Сумщины, БФ "Разом для України" начал мини-программу по обеспечению больниц Сумщины необходимыми медикаментами, ортопедическими средствами и расходными материалами. Включая сегодняшнюю доставку в Ямполь и предыдущие доставки в медицинские учреждения Сум, Хотина, Шостки и Глухова, благотворительным фондом было доставлено около 10 тонн гуманитарной помощи, общей стоимостью 8 млн грн", - рассказали в фонде.
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