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Рашисты ударили по Ямполю на Сумщине: Погибли 2 человека, ранены 3 гражданских, в том числе - ребенок. ФОТОрепортаж (обновлено)

Российские оккупационные войска нанесли удар КАБами по пгт Ямполь на Сумщине, в результате чего погибли двое человек, трое - ранены, в том числе - ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Около 9 утра оккупанты сбросили четыре КАБа на гражданскую инфраструктуру пгт Ямполь Шосткинского района.

"В результате атаки врага погиб 60-летний мужчина, который ехал на своем авто по поселку, также за медицинской помощью обратилось трое гражданских, среди которых ребенок. Повреждены частные домовладения, помещения аптеки", - говорится в сообщении.

Впоследствии в прокуратуре добавили, что в больнице умер 54-летний мужчина, получивший ранение в пгт Ямполь.

Следовательно, по состоянию на 11.30 - 2 погибших. Раненому ребенку – 4 года.

Также смотрите: Последствия удара КАБом по гражданской инфраструктуре Ахтырки в Сумской области. ФОТОрепортаж

Росіяни обстріляли Ямпіль КАБами, загинув чоловік
Росіяни обстріляли Ямпіль КАБами, загинув чоловік
Росіяни обстріляли Ямпіль КАБами, загинув чоловік

Автор: 

обстрел (27312) Сумская область (3163)


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Вже очевидно,що Сумщина наступна мета москалів,після того,як москалі змусять ЗСУ покинути Курщину.А чи є там чи споруджуються укріплення?
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13.09.2024 11:45 Ответить
Да ладно, звідтіля, такі прогнози робити. В Україні досить одного який розказує що цією операцією завадили наступу орків на область і закрили її від обстрілів.
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13.09.2024 12:47 Ответить
 
 