Рашисты ударили по Ямполю на Сумщине: Погибли 2 человека, ранены 3 гражданских, в том числе - ребенок. ФОТОрепортаж (обновлено)

Российские оккупационные войска нанесли удар КАБами по пгт Ямполь на Сумщине, в результате чего погибли двое человек, трое - ранены, в том числе - ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Около 9 утра оккупанты сбросили четыре КАБа на гражданскую инфраструктуру пгт Ямполь Шосткинского района.

"В результате атаки врага погиб 60-летний мужчина, который ехал на своем авто по поселку, также за медицинской помощью обратилось трое гражданских, среди которых ребенок. Повреждены частные домовладения, помещения аптеки", - говорится в сообщении.

Впоследствии в прокуратуре добавили, что в больнице умер 54-летний мужчина, получивший ранение в пгт Ямполь.

Следовательно, по состоянию на 11.30 - 2 погибших. Раненому ребенку – 4 года.

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