Рашисти вдарили по Ямполю на Сумщині: Загинули 2 особи, поранено 3 цивільних, зокрема дитину. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські окупаційні війська завдали удару КАБами по смт Ямпіль на Сумщині, внаслідок чого загинули 2 чоловіків, поранено три особи, зокрема дитину.

Про це повідомила пресслужба прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 9 ранку окупанти скинули чотири КАБи на цивільну інфраструктуру смт Ямпіль Шосткинського району.

"Унаслідок атаки ворога загинув 60-річний чоловік, який їхав на своєму авто селищем, також за медичною допомогою звернулось троє цивільних, серед яких дитина. Пошкоджено приватні домоволодіння, приміщення аптеки", - йдеться в повідомленні.

Згодом у прокуратурі додали, що в лікарні помер 54-річний чоловік, який отримав поранення в смт Ямпіль.

Відтак станом на 11.30 - 2 загиблих. Пораненій дитині - 4 роки.

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