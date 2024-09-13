Рашисти вдарили по Ямполю на Сумщині: Загинули 2 особи, поранено 3 цивільних, зокрема дитину. ФОТОрепортаж (оновлено)
Російські окупаційні війська завдали удару КАБами по смт Ямпіль на Сумщині, внаслідок чого загинули 2 чоловіків, поранено три особи, зокрема дитину.
Про це повідомила пресслужба прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
Близько 9 ранку окупанти скинули чотири КАБи на цивільну інфраструктуру смт Ямпіль Шосткинського району.
"Унаслідок атаки ворога загинув 60-річний чоловік, який їхав на своєму авто селищем, також за медичною допомогою звернулось троє цивільних, серед яких дитина. Пошкоджено приватні домоволодіння, приміщення аптеки", - йдеться в повідомленні.
Згодом у прокуратурі додали, що в лікарні помер 54-річний чоловік, який отримав поранення в смт Ямпіль.
Відтак станом на 11.30 - 2 загиблих. Пораненій дитині - 4 роки.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Igor Grytselyak
показати весь коментар13.09.2024 11:45 Відповісти Мені подобається 1
igor romanenko #506975
показати весь коментар13.09.2024 12:47 Відповісти Мені подобається 0
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль