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Рашисти вдарили по Ямполю на Сумщині: Загинули 2 особи, поранено 3 цивільних, зокрема дитину. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські окупаційні війська завдали удару КАБами по смт Ямпіль на Сумщині, внаслідок чого загинули 2 чоловіків, поранено три особи, зокрема дитину.

Про це повідомила пресслужба прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 9 ранку окупанти скинули чотири КАБи на цивільну інфраструктуру смт Ямпіль Шосткинського району.

"Унаслідок атаки ворога загинув 60-річний чоловік, який їхав на своєму авто селищем, також за медичною допомогою звернулось троє цивільних, серед яких дитина. Пошкоджено приватні домоволодіння, приміщення аптеки", - йдеться в повідомленні.

Згодом у прокуратурі додали, що в лікарні помер 54-річний чоловік, який отримав поранення в смт Ямпіль.

Відтак станом на 11.30 - 2 загиблих. Пораненій дитині - 4 роки.

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Росіяни обстріляли Ямпіль КАБами, загинув чоловік
Росіяни обстріляли Ямпіль КАБами, загинув чоловік
Росіяни обстріляли Ямпіль КАБами, загинув чоловік

Автор: 

обстріл (28633) Сумська область (3711)


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Вже очевидно,що Сумщина наступна мета москалів,після того,як москалі змусять ЗСУ покинути Курщину.А чи є там чи споруджуються укріплення?
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13.09.2024 11:45 Відповісти
Да ладно, звідтіля, такі прогнози робити. В Україні досить одного який розказує що цією операцією завадили наступу орків на область і закрили її від обстрілів.
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13.09.2024 12:47 Відповісти
 
 